Final Champions League: ¿Cuáles han sido los logros de Pep Guardiola?

Josep Guardiola i Sala, nacido en Barcelona en el año 1971, es un exjugador y entrenador de fútbol español desde el 2008 hasta el 2012, cuando fue vinculado al FC Barcelona, el equipo de sus amores, como director técnico, una etapa que se recordará como la mejor en la historia del club.

FC Barcelona

Pep Guardiola recogió un equipo sin fichajes, desmoralizado por las continuas derrotas, y valiéndose solo de la cantera y de una filosofía de posesión del balón, logro revivir al Barça convirtiéndolo en un equipo efectivo y arrollador con sus rivales. Un FC Barcelona que brindo todo un espectáculo de encanto y de lo magistral que era jugar bien al fútbol.

La racha ganadora de este Catalán con el Barça comenzó en el año 2009. Los azulgranas con su juego espectacular, de toque, de precisión, de goles, de excelentes jugadores que daban los mejores resultados, mostraron que el liderazgo técnico pronto llevaría al club a alzarse con el triunfo y una seguidilla de reconocimientos.

De hecho, así fue. El talento del nuevo Barça, hizo del 2009 la partida gloriosa de un club que ganó ese año seis títulos consecutivos que disputaba: la Copa del Rey, la Liga española y la Champions League; triunfos que los llevaron a obtener cupos para la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes (antes Copa Intercontinental), máximos galardones que también lograron conquistar y sumar a su vitrina de colección.

De esta manera Guardiola lograba ser el único director técnico de la historia del fútbol en conseguir seis títulos oficiales en un mismo año.

Los reconocimientos para este ex futbolista no se hicieron esperar. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo nombró mejor entrenador del mundo en el año 2009.

Llegada la temporada 2009-2010, sus jugadores habían ganado su segunda Liga consecutiva, con 99 puntos, un nuevo récord en su palmarés y en la historia del campeonato nacional, imponiéndose por tres puntos a su rival, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que pese a sus constantes esfuerzos nada pudo hacer para detener la máquina azulgrana. Cerraron la campaña imponiéndose en la Supercopa española.

En la siguiente temporada, 2010-2011, el equipo casi repitió la proeza de dos años antes: conquistó de nuevo la Liga española y la Champions League, lo que le llevó a disputar y a vencer otra vez en la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En su última temporada como técnico, 2011-2012, el equipo sólo pudo hacerse con la Copa del Rey.

Bundesliga

Su paso por la Bundesliga fue muy importante dentro de su carrera como entrenador. Dirigio por tres temporadas al FC Bayern München desde el 16 de enero de 2013 hasta el 20 de diciembre de 2015.

El director técnico hizo su primer partido oficial de la Supercopa Alemana jugando contra Borussia Dortmund, un partido que perdió por un marcador de 4-2. Sin embargo un gran título le esperaba a él y a su nuevo equipo, cuando en encuentro de los Bávaros junto al Chelsea FC en 2013 con tiros desde el punto penal, lograron alzar la Supercopa de Europa.

Así mismo, citando según Bundesliga, en diciembre de ese mismo año, Guardiola ganó su tercera Copa Mundial de Clubes después de vencer a Raja Casablanca en Marruecos, y ya para el 25 de marzo de 2014, Pep escribía historia en Alemania. El Bayern se llevó el título de la Bundesliga número 23 restando aún siete partidos para el final de la temporada, convirtiéndose en el equipo que más temprano se aseguró el campeonato en la historia de la Bundesliga.

Para la temporada 2014 – 2015 del equipo Bavaro al frente de la dirección de Guardiola, el club en un partido de la Champions League, derroto a la Roma por 1-7, siendo esta una de las mayores victorias fuera de su casa. Un encuentro que empezó a escribir la historia del Bayern dentro de la Copa Champions.

Según la Bundesliga, la ‘Era Guardiola’ dentro de este club, tuvo números positivos como legado, por donde sea que se la mire. Terminó con un récord de 82 victorias, 11 empates y nueve derrotas en la liga; 14 victorias, tres empates y ninguna derrota en la Copa Alemana, así como un récord de 23 victorias, cinco empates y ocho derrotas en la Champions.

Manchester City

Actualmente con la dirigencia como DT del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido designado este lunes por la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa (LMA), como el mejor entrenador de la año, premio que suma al del curso 2017/2018 en el que el City conquistó el campeonato con un récord de 100 puntos. Esta es la segunda vez que el catalán se hace a este premio en cuatro años en la Premier League.

“Estoy muy contento por haber ganado este premio por segunda vez, pero un premio así solo es posible si un entrenador está rodeado de grandes profesionales. Mis jugadores han estado fantásticos, por su dedicación y su profesionalismo durante toda la temporada. La temporada más exigente que jamás hemos afrontado. Todo mi equipo técnico también merece el máximo reconocimiento. Tengo mucha suerte de estar rodeado de gente que lo da todo cada día para hacer posible que el Manchester City sea lo bueno que es. Este premio va dedicado para todos ellos”.

Es de señalar que Alex Ferguson, técnico legendario del Manchester United, y quien entrega el trofeo que lleva su nombre, al otorgarle este título meritorio a Pep Guardiola, no se ahorro en elogios hacia el técnico de quien destacó “el éxito remarcable” que constituye el título de la Premier League y el haber conducido al City a su primera final de la Liga de Campeones, el 29 de mayo en Oporto ante el Chelsea.

“Siempre has mantenido tu humildad y has sido pragmático, por lo que lo has merecido”, añadió Ferguson ante las cámaras de Sky Sports, que difundió la ceremonia.

Por su parte, de acuerdo al Manchester City, Txiki Begiristain, Director de Fútbol del City, declaró que:

“Pep merece este premio sin duda. Ganar la Premier League, la Carabao Cup y estar en la final de la Liga de Campeones en la temporada más complicada dice mucho de su calidad como entrenador. Ha demostrado una inaudita habilidad para innovar constantemente. Se ha adaptado a una nueva manera de trabajar por las obligaciones causadas por el COVID-19. Lo ha hecho de forma magnífica y los resultados así lo demuestran. Pero no son solo los resultados. La manera de jugar del equipo ha sido fantástica. Su estilo es juego es exactamente lo que queremos para el Manchester City”.

De esta manera, Pep Guardiola se convierte en ser el tercer entrenador con más títulos de la historia después de haber sumado una nuevo título de Premier League con el Manchester City, y esperando en el estadio do Dragão de Oporto en Portugal, alzarse con la copa UEFA Champions League por primera vez en toda la historia de su club, ante el Chelsea de Inglaterra.

Josep Pep Guardiola, pasa a la historia como uno de los técnicos mas laureados, consiguiendo en toda su carrera como entrenador un total de 31 trofeos pasando por el FC Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

Títulos:

FC BARCELONA:

14 títulos con el FC Barcelona (2008-2012)

• 3 Ligas de España (2008-09, 2009-10, 2010-11)

• 2 Copa del Rey (2008-09, 2011-12)

• 3 Supercopa de España (2009, 2010, 2011)

• 2 Champions League (2008-09, 2010-11)

• 2 Supercopa de Europa (2009, 2011)

• 2 Mundial de Clubes (2009, 2011)

BAYERN MUNICH:

7 títulos con el Bayern Munich (2013-2016)

• 3 Bundesligas de Alemania​ (2013-14, 2014-15, 2015-16)

• 2 Copas de Alemania –DFB Pokal- (2013-14, 2015-16)

• 1 Supercopa de Europa (2013)

• 1 Mundial de Clubes (2013)

MANCHESTER CITY:

10 con el Manchester City (Desde 2016)

• 3 Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21)

• 4 Copas de Liga –Carabao Cup- (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

• 2 Community Shield (2018, 2019)

• 1 FA Cup (2019)

