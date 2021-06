Malas noticias para los Lakers sobre jugador estelar: ¿Qué ocurrió?

El equipo de Los Angeles Lakers esperan que su estelar ala-pívot Anthony Davis pueda estar listo para el Juego 5 contra los Phoenix Suns después de su lesión de aductor, aunque las cosas no parecen indicar que regresará rápidamente.

Davis está cuestionable para el partido después de que una resonancia magnética confirmara una contractura de aductor de acuerdo al entrenador Frank Vogel. Estará día a día de ahora en adelante.

Frank Vogel dijo que Anthony Davis es cuestionable para el Juego 5 y día a día con un contractura en su aductor izquierdo. — Jovan Buha (@jovanbuha) 31 de mayo, 2021

“Estos muchachos son grandes competidores. Ellos van a decir, ‘Voy a ignorar esto; voy a estar allí,’” dijo Vogel después del entrenamiento del lunes. “Esa es su mentalidad, como cualeuier otro competidor. Vamos a ver cómo se siente su aductor el día de mañana y tomaremos una decisión inteligente. Tiene muy buen ánimo.”

Lakers no están tan optimistas sobre la disponibilidad de Anthony Davis





Davis no salió del vestidor despés del entretiempo en el Juego 4 por causa de la lesión y los Lakers cayeron por 100-92. Faltando un minuto en el por jugar en el primer tiempo, Davis cayó al piso y se agarró su aductor.

Mientras que Davis estará luchando para regresar a la cancha, pero no hay un buen sentimiento de optimismo de parte de los Lakers indicando que Davis estará habilitado para jugar el crucial Juego 5, de acuerdo al reporter de la NBA de ESPN, Adrian Wojnarowski.

“No estoy escuchando mucho optimismo sobre la posibilida de Anthony Davis jugando el Juego 5,” Wojnarowski dijo en SportsCenter. “No ha sido descartado. Vamos a ver cómo se siente hoy y mañana. Esto es normalmente una lesión que se demora alrededor de una semana para recuperarse completamente durante en la temporada regular, pero no estamos en temporada regular. Los Lakers están 2-2 contra los Suns. Creo que hay optimismo de que pueda regresar más tarde en la serie si llega al séptimo partido. En este momento, van a hacer lo que puedan con tratamiento para ver dónde está Anthony Davis el martes en Phoenix. Pero hay preocupación por su disponibilidad.”





Lakers Will Miss Anthony Davis on Both Sides of Court

Davis también está lidiando con un esguince de rodilla que sufrió a principio de la serie. Lanzó solamente dos de nueve en sus tiros con seis puntos en el Juego 4 antes de salir con una lesión. Sin embargo, Davis había jugado dos partidos de 34 puntos, con más de 10 rebotes y también muy buena defensa.

“Es uno de los jugadores que más domina en los dos lados de la cancha,” dijo Vogel. “Nos hará falta su capacidad de anotar y todo lo que oferece ofensivamente. Pero lo que es defensivamente lo van a extrañar por cómo defiende en el perímetro. Lo vamos a extrañar en los dos lados de la cancha.”

Con Davis ausente, más responsabilidad que le caerá a LeBron James, quien está recuperándose de una lesión de tobillo que descarriló su temporada de MVP que tuvo a principio de temporada. Los Lakers tienen marca de 11-7 en partidos en el cual James juega sin Davis.

“Estos hombros se hicoeron por algo,” dijo James a los reporteros tras una derrota el domingo. “Así que tengo que agregar más peso, así que todo sea así. Ganar, perder o empatar, estoy listo para el reto.”

El Juego 5 es el marte con los Suns siendo favoritos por 4.5 puntos, de acuerdo a Odds Shark.

