Jugador de los Suns envía mensaje a los Lakers antes del Juego 4: ¿Qué dijo?

Es vida o muerte para los Phoenix Suns en su serie de primera ronda contra Los Angeles Lakers, algo que el jugador DeAndre Ayton reconoce.

Ayton ha sido uno de los jugador que se ha lucido para los Suns en esta serie al conseguir tres doble-dolbes consecutivos y mostró el potencial por el cual su equipo lo seleccionó primero en el 2018.

Con los Suns enfrentando la posibilidad de facing the possibility of a crippling 3-1 series deficit with another loss, Ayton knows it’s go-time for his squad.

“Va a ser un tipo dramático de desesperación, para ser honesto,” dijo Ayton a los. “Sabemos lo que tenemos que hacer.”

Los Suns ganaron el primer partido, pero están perdiendo la serie 2-1 y parecen estar superados en este enfrentamiento sin un Chris Paul saludable.

“Sabemos cómo jugamos el último partido,” dijo. “Hemos tenido tiempo para estar en el laboratorio y mejorar algunas cosas.”

Sin embargo, los Lakers saben que los Suns van a dar pelea y esperan que den su mejor actuación mientras que ellos buscan la victoria que de una ventaja potencialmente definitiva.

“Tenemos que tener la mentalidad de que van a salir con sierto nivel de desesperación,” dijo Anthony Davis. “Van a jugar varios minutos. Ellos van a lanzar muchos tiros, pero tenemo que seguir haciendo lo que estamos haciendo en las dos facetas del juego y estaremos bien, pero va a ser un partido importante.”

Paul se lesionó su hombro en los primeros minutos del Juego 1 y no ha sido el mismo desde ese entonces. Paul no entrenó el sábado y está listado como cuestionable para el partido.

“Vamos a ver cómo está cuando se levante mañana,” dijo el entrenador de los Suns Monty Williams. “Ha jugado a un nivel muy alto , ha estado en la conversación para el MVP durante gran parte de la temporada, ¿y después que le ocurra esto? No quiero hablar por él, pero yo estaría triste si algo así me ocurre. Él es una persona muy fuerte.”

Paul no ha sido el mismo en los últimos dos partidos, no jugando instancias importantes. Terminó el Juego 3 con 27 minutes jugados y anotó siete puntos y seis asistencias. Apenas disparó en ocho ocasiones.

“Es lo que es: Puedes controlar lo que puede controlar,” dijo Paul. “Sé que hago todo a diario para estar preparado para estar listo para jugar. Cuando las cosas pasan, pasan. Tienes que superarlo.”

LeBron James dijo que tiene otro nivel

Lo que puede asustar a los Suns es que los Lakers se van a volver más fuertes con el pasar de la serie, especialmente LeBron James, quien sigue recuperándose de una lesión de tobillo que le hizo perder más de 20 partidos.

Por primera vez en mucho tiempo, James parece estar disfrutando en la victoria en el Juego 3, mientras disfrutaba enfrentando al alero de los Suns Jae Crowder, aminando al Staples Center y al banquillo de los Lakers.

“Obviamente ha sido una temporada difícil para mi en lo físico y lidiando con eso mientras intento regresar al nivel que estaba donde estaba previo a la lesión,” dijo James después del partido. “Pero cada día es un paso hacia delante y seguiremos haciendo el trabajo con el tratamiento a toda hora, para llegar a donde estaba antes de la lesión, como dije antes. Hasta ese momento, mis compañeros continuarán cubiréndome mientras trato de hacer jugadas para ellos.”

Davis dijo que James le dijo que tiene “otro nivel” que puede alcanzar.

“Se siente bien. Me dijo que tiene otro nivel,” dijo Davis. “Vamos a encontrar nuestro ritmo. Lo estamos encontrando justo en el momento oportuno, pero él estableció el tono para nosotros y los muchachos han seguido su ejemplo y comenzaron a atacar y hacer canastas”

