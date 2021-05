Lakers buscan suspensión de jugador previo a partido ¿podrá jugar?

Apesar de los varios comentarios punzantes que hicieron Los Angeles Lakers sobre Devin Booker, se espera que la estrella de los Phoenix Suns star esté disponible para jugar el Juego 4. De acuerdo con Duane Rankin de Arizona Republic, la NBA ha optado por no suspender a Booker tras la expulsión por empujar a Dennis Schroder en los minutos finales del Juego 3. La noticia llega después de que Schroder sugiriera que las acciones de Booker tipicamente merecerían una suspensión en la temporada regular.

“Sí, no importa. Como dije, esa no fue una jugada de baloncesto” Schroder explicó, según Lakers Nation. “En la temporada regular, también probablemente lo suspenderían. Como dije, mi mamá me crió como corresponde, y sí. Eso es todo.”

La NBA no ofreció muchos más detalles sobre cuáles expulsiones merecen suspensión más que “es a sola discreción” del comisionado.

“Que a un determinado jugador lo expulsen o no, le den una multa máxima de $50,000 y/o suspendan además a dicho jugador solo puede determinarlo el comisionado a su sola discreción” según indican las reglas de la NBA.

A.D. llamó a la flagrante infracción de Booker “jugada sucia”

Afortunadamente, a Schroder no le pasó nada como consecuencia de la dura infracción, pero no fue el único jugador de los Lakers que se sintió frustrado ante la flagrante infracción de Booker. Anthony Davis fue tal vez el más vocal de ellos, acusando a Booker por haber hecho lo que el pívot de los Lakers llamó “una jugada sucia”

“No puede suceder, no se puede hacer eso,” Davis le dijo a TNT después del partido. “Han estado hablando mucho, esto es baloncesto de postemporad, pero no empujas a un muchacho en el aire de esa forma [con] las dos manos. Es una jugada sucia. Dennis [Schroder] podría realmente haberse lesionado. Lo mantenemos entre las líneas y sé que Monty [Williams], no es ese tipo de entrenador. Probablemente le va a decir algo. [Él] fue mi entrenador durante tres años. Simplemente no puede pasar algo así. Infracciones duras, ese tipo de cosas, es baloncesto de postemporada, aceptamos esas cosas. Pero empujar descaradamente a un tipo con las dos manos por el aire, es una jugada temible. Por suerte él está bien, pero ese tipo de jugadas son inaceptables.”

Schroder sobre la infracción de Booker: Alguien estaba muy sensible y me hizo foul

Después del partido, Schroder admitió que Booker y él se habían basureado durante todo el partido. El base de los Lakers siente que Booker llevó las cosas demasiado lejos con su reacción y llamó a la estrella de los Suns “sensible.”

“Mi mamá me crió como corresponde,” Schroder señaló, según ESPN. “Cuando alguien me habla primero, le voy a responder. No importa quién es. Si alguien me habla a mí faltándome el respeto, voy a hacer exactamente lo mismo. Así que al final, vamos a pelear. Nadie va a irrespetarme. En definitiva, respondí y alguien estaba muy sensible, lo tomó mal y me hizo foul”.

Independientemente de la situación de Booker, los Suns aún tienen desafíos que enfrentar llegando al Juego 4, comenzando por cómo frenar a un equipo de los Lakers que finalmente está encontrando su ritmo. Chris Paul no parece el mismo en esta serie desde que sufrió la lesión de hombro durante los primeros minutos del Juego 1.

