¿Luuk De Jong con las horas contadas en el Barcelona?

El delantero del FC Barcelona Luuk de Jong se encuentra en una “situación muy difícil” en el Camp Nou tras la destitución de Ronald Koeman como técnico y la llegada de Xavi como nuevo técnico del club, según el técnico holandés Louis van Gaal.

Koeman le pidió específicamente al Barça que trajera a De Jong, después de trabajar con el delantero de la selección holandesa, pero parece no tener futuro en el club ahora que su compatriota se ha ido.

De Jong ha luchado por tiempo de juego en Barcelona esta temporada, gestionando solo dos aperturas en La Liga a pesar de las lesiones de sus compañeros atacantes Ansu Fati, Ousmane Dembele, Sergio Agüero y Martin Braithwaite.

También ha quedado fuera de la última plantilla holandesa, y el técnico Van Gaal habló sobre la situación del delantero en rueda de prensa, según ha informado Football Oranje.

“Está en una situación muy difícil en Barcelona. Has visto todo eso. Creo que será mejor que estés en el club para conocer al nuevo entrenador y ponerte en forma. Tienes que ser el primero en ser elegido”, dijo. “Como bateador emergente, debes tener la sensación en tu cerebro de que puedes marcar un gol en cualquier momento. No he visto eso con Luuk de Jong en Barcelona”.

De Jong solo llegó cedido por una temporada desde el Sevilla en septiembre de 2021, pero el Barcelona ya decidió que intentará deshacerse del jugador de 31 años en la ventana de transferencia de enero, según informó Diario Sport.

Xavi quiere deshacerse del dúo ‘tóxico’ del Barcelona

El delantero holandés no es el único jugador al que se apunta a marcharse tras la llegada de Xavi como técnico. El jugador de 41 años también ha priorizado deshacerse del dúo “tóxico” Philippe Coutinho y Samuel Umtiti, según informó Sport Witness.

Xavi tiene muchas ganas de “cambiar todo el espíritu del club” y “recuperar algo de ese ADN barcelonista que encarnaba tan bien”. También está tratando de aumentar la intensidad del equipo en los entrenamientos y en el campo para sacar lo mejor de sus jugadores.

Tanto Coutinho como Umtiti han caído en el orden jerárquico del Camp Nou y están vinculados regularmente con salidas. Sin embargo, el Barça ha tenido problemas hasta ahora para encontrar compradores y tampoco será fácil deshacerse de ellos en enero.

Rumores tras la llegada de Xavi

La llegada de Xavi también ha suscitado muchas especulaciones sobre qué jugadores podrían llegar al Camp Nou en la ola de fichajes de enero. Se dice que el nuevo entrenador del Barça “sueña” con fichar a Kingsley Coman del Bayern de Múnich, mientras que las especulaciones de que Raheem Sterling podría pasar al Barça se niegan a marcharse.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, abordó los rumores de Sterling después de ver a Xavi presentado como el nuevo entrenador del Barcelona, ​​según informó Joe Bray en el Manchester Evening News.

“Sinceramente, no tengo ni idea. No sé nada. No es que yo les diga de todos modos ”, dijo a los periodistas”, dijo. “Si el Barcelona está interesado en alguno de nuestros jugadores, estoy convencido de que puede conseguirlo. El Barça sigue siendo un club atractivo, más que atractivo. La ciudad, el club, la historia y eso para los entrenadores, para los jugadores siempre seduce mucho ”.

Sterling no es el único extremo del City vinculado al Barça, según Diario Sport. También se dice que Riyad Mahrez está en el radar de los gigantes catalanes, ya que no está contento con su papel actual con los campeones de la Premier League.

