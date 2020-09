VIDEO: Luis Suárez con un debut de ensueño en el Atleti

Veinte minutos para Luis Suárez, dos goles y una asistencia.

Nadie hubiese esperado esto de un jugador del que varios de los hinchas de su equipo previo renegaban. Pero la calidad de Luis Suárez se ve intacta después de jugar 20 minutos en la goleada ante Granada por 6-1.

El salteño entró en el minuto 71 y su primer toque como jugador colchonero terminó siendo una asistencia para Marcos Llorente para darle el 4-0 al conjunto rojiblanco. Poco después, el ariete charrúa recibía una asistencia de Koke y su disparo cruzado se perdía por centímetros. Pero tendría más oportunidades y ahí demostraría que su calidad sigue intacta.

“Estoy muy contento por primero, hacer el debut oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos. Queríamos arrancar bien la liga y lo hicimos,” dijo Suárez pospartido.

“Es una sensación de estar contento porque cuando entramos con algún otro compañero. El partido ya estaba por buen camino y nosotros entramos para sentenciar y disfrutar de lo que es jugar en un grandísimo estadio con grandísimos jugadores.”