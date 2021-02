Luis Suárez: “En el Barça me dijeron que estaba viejo”

Luis Suárez ha hablado sobre su salida del FC Barcelona y ha explicado exactamente qué fue lo que más le molestó cuando le anunciaron que no seguiría jugando en el Camp Nou.

El internacional uruguayo dejó el Barça después de seis años llenos de triunfos con los catalanes y fichó por el Atlético de Madrid en septiembre con un contrato de dos años. Suárez le ha dicho a France Football que no estaba contento con las razones por las que se le consideró que no podía seguir jugando en el Barça.

Explicó que: “Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al un máximo nivel, para estar a la altura de un gran equipo como este. Eso es lo que no me gustó”.

Luis Suárez ha sido un éxito total con los rojiblancos, anotando 16 goles en La Liga para ayudar a llevar al equipo a lo más alto de la tabla en la máxima competición de España. El delantero también ocupa el primer lugar en la tabla de goleadores de La Liga junto con su excompañero Lionel Messi.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Luis Suárez extraña a Leo Messi

No es ningún secreto que Luis Suárez y Leo Messi disfrutaban de una estrecha relación y amistad en el Barcelona, y el jugador de 34 años también admitió que extrañaba al jugador argentino y a su familia desde que se mudó a Madrid.

Por supuesto que lo extraño. Aparte del jugador que todos conocemos, es Leo, mi amigo al que echo de menos. Nuestro día a día, nuestras charlas, no solo de fútbol sino también de cosas de la vida. Nuestros hijos jugaban juntos y se llevaban muy bien, también se extrañan. Todos sabíamos que este cambio iba a llegar y, debido a nuestra edad, teníamos que prepararnos para él.

El futuro de Leo Messi en Barcelona es objeto de muchas especulaciones en la actualidad. El capitán termina su contrato al final de la temporada y ha dicho que esperará hasta el final de la campaña para tomar una decisión sobre si se queda en FC Barcelona o se va.

Se dice que el Manchester City está interesado en Messi, pero esperará hasta que tome una decisión antes de considerar las negociaciones, según Rob Dawson de ESPN.

El PSG estuvo interesado en el ‘Pistolero’

La decisión del FC Barcelona de permitir que Luis Suárez se fuera al Atlético, rivales directos de La Liga, ha sido cuestionada esta temporada, ya que los goles del delantero han ayudado a llevar al equipo de Diego Simeone a la cima de la tabla de posiciones.

Los rojiblancos pagaron solo cinco millones de euros por adelantado por el internacional uruguayo, junto con otros seis millones de euros en variables relacionadas con el rendimiento del jugador, según Diario Sport.

El ex técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, también reveló que el equipo francés estaba interesado en fichar a Luis Suárez antes de que se uniera al Atlético, según informó Chris Burton en Goal.

Era una posibilidad. Escuchamos los rumores de que estaba a punto de dejar el Barcelona, ¿y a quién no le puede interesar fichar a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial y del presente? Probamos suerte, no lo logramos. Decidió quedarse en España, trasladarse al Atlético y ha demostrado su calidad.

El Barça no pudo traer un reemplazo para Luis Suárez y ha luchado un poco por la potencia esta temporada. El equipo de Ronald Koeman es el máximo goleador de La Liga, pero ha desperdiciado ocasiones, la más reciente en el costoso empate 1-1 del domingo ante el Cádiz en el Camp Nou.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Zoe Laverne incendia TikTok con el anuncio de su embarazo