Luis Suárez aconseja a Messi sobre su futuro en el Barcelona: ¿Qué le dijo?

Lionel Messi ha recibido consejos sobre su futuro en el Barcelona por parte de un amigo cercano y excompañero de equipo, Luis Suárez, así como del ex entrenador Pep Guardiola.

El capitán estará fuera de contrato al final de temporada y queda por ver si continuará su carrera en el Camp Nou o se marchará como agente libre.

Suárez, que dejó el Barça por el Atlético de Madrid el verano pasado, dijo a TV3 que cree que Messi debería quedarse en el Barcelona hasta que finalmente decida colgar las botas.

“No puedo imaginarme a Messi fuera del Barça. Como aficionado del club y amigo suyo, quiero pedirle que no se vaya”, dijo el uruguayo. “Lo mejor para Messi es terminar su carrera en el Barcelona, ​​otros 3, 4, 5 o 6 años en el Barça, el lugar donde más feliz estaba”.

Lionel Messi & Luis Suarez ● The Perfect Combination ● HDLionel Messi & Luis Suarez ● The Perfect Combination ● HD High Definition by Wouva. Hit LIKE and SUBSCRIBE Thank you for watching! If you enjoyed, please Subscribe me; bit.ly/1dPWWkB Don't forget to turn the notifications on! Lionel Messi & Luis Suarez ● The Perfect Combination ● HD A video made to show how they… 2017-02-02T19:33:34Z

Messi ‘no encontrará un hogar mejor’ que el Barcelona

Guardiola también ha instado a Messi a no salir del Camp Nou. Dijo a TV3: “Espero que pueda terminar su carrera en el Barça. Messi no encontrará mejor casa que en el Barça”.

Messi ha sido vinculado regularmente con un movimiento al Manchester City de Guardiola, que puede estar en una mejor posición para ayudar al argentino a aumentar su colección de títulos de la Liga de Campeones que el Barcelona.

Los Citizens son favoritos para llegar a la final de esta temporada después de ganar 2-1 al Paris Saint-Germain en el partido de ida de su eliminatoria de semifinales. La participación del Barça en el torneo terminó en octavos de final con la derrota ante el PSG.

Sin embargo, Guardiola también agregó que no cree que haga falta mucho para convertir al Barça en un equipo muy especial.

“Lo único que hay que hacer, como decía nuestro querido maestro, es volver a los orígenes, rescatar la causa de las cosas, que hace especial al Barça en muchas cosas de su forma de jugar”, ha dicho. “Sabemos cómo hacerlo. La cosa fundacional ya está hecha. Lo único que tienes que hacer es quitarle el polvo, ponerle un poco de aceite, las uñas… y volver a hacerlo. No hay mejor club para hacerlo”.

¿Messi llegará a un nuevo acuerdo por dos años?

Las especulaciones sobre el futuro de Messi continúan con los últimos rumores que sugieren que el Barcelona está preparando un contrato por dos años para el capitán. Xavi Torres de Catalunya Radio ha informado que un primer encuentro entre el padre de Messi y el presidente Joan Laporta terminó con “buenas sensaciones”.

Torres agregó que Messi está dispuesto a aceptar un recorte salarial del 50% a partir de la próxima temporada, lo que ayudaría a los problemas financieros del club y también permitiría a Laporta intentar traer un nombre importante como Erling Haaland.

Messi luego podría ir a la MLS para jugar para el equipo Inter Miami de David Beckham antes de regresar a Barcelona una vez que terminen sus días de juego y asuma un papel en la “estructura deportiva del club”.

💣 LEO MESSI habla sobre su FUTURO en el FC BARCELONA 🗣: "NO TENGO NADA CLARO"Leo Messi concedió una entrevista a Jordi Évole en La Sexta y habló sobre su futuro en el FC Barcelona entre otros muchos temas más 🖥Suscríbete: bit.ly/193Ko1e 📲 ¡Síguenos en nuestras redes! ▶Instagram: bit.ly/2ULbZoj ▶Twitter: bit.ly/2Y475VH ▶FB: bit.ly/30HpXvm ▶TikTok: bit.ly/2Atg1ei 2020-12-27T22:01:49Z

Se espera que las negociaciones continúen con una decisión que se tomará después del final de la temporada. Al Barça le quedan solo seis partidos por jugar y aún podría terminar la campaña con un doblete de liga y copa.

💣 ¿MESSI y NEYMAR juntos en el BARÇA? EXCLUSIVA de José ÁlvarezJosé Álvarez revela en exclusiva el plan milagro de Laporta para juntar a #Messi y #Neymar en el #Barcelona. 2021-04-28T00:46:30Z

Esta es la versión original de Heavy