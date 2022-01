Están sucediendo cosas en la tierra de La La, donde Los Angeles Lakers acaban de completar un movimiento para abrir un lugar en la lista al canjear al veterano general de piso Rajon Rondo. Ahora, el equipo debe decidir si se lo da al destacado Stanley Johnson, al recientemente retirado Darren Collison oa alguien más.

También se debe tomar una decisión sobre el ala titular Avery Bradley, cuyo contrato se garantizará el 7 de enero.

Pase lo que pase con respecto a esos jugadores, el GM Rob Pelinka probablemente tenga peces más grandes para freír antes de la fecha límite de cambios de la NBA del 10 de febrero. Tal como están las cosas, los Lakers se encuentran actualmente en el rango de juego con el octavo mejor récord del Oeste con 19-19 para el año, muy lejos de la disputa por el título que algunos esperaban al ingresar a la campaña.

Con ese fin, Zach Lowe de ESPN puede tener una idea de lo que el equipo espera lograr en el mercado comercial.

Lowe habla sobre Push for Jerami Grant





Play



Video Video related to los lakers se preparan para hacer oferta por estrella de los pistons 2022-01-05T07:00:35-05:00

Durante un episodio reciente del podcast de The Lowe Post, la información privilegiada de la liga reveló que ha escuchado rumores de que los Lakers están presionando por cierto talento más joven, de múltiples posiciones y de dos vías; en otras palabras, la antítesis del tipo de jugadores que el equipo está desplegando ahora.

Ese jugador es Jerami Grant de los Detroit Pistons.

“Sigo leyendo y escuchando y escuchando murmullos sobre cómo los Lakers intentarán conseguir a Jerami Grant con Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn y una selección de primera ronda de 2028, que es la que pueden intercambiar”.

Aunque los Lakers parecen estar limitados en sus perspectivas comerciales, Lowe señaló que el paquete mencionado anteriormente en realidad sería un retorno bastante significativo para Grant.

“Ahora mire, la gente se burla del valor de una selección de primera ronda de los Lakers 2028 porque todos asumen que los Lakers siempre serán buenos. Los Lakers acaban de salir de un pantano de horror de cinco años, 2028 está lejos de ahora. LeBron tendrá 40 años o lo que sea, incluso mayor que eso, 42 o algo así. AD, ¿quién sabe?

Siguiendo esa lógica, Lowe cree que tal paquete podría ser suficiente para vencer a la competencia por los servicios de Grant.

“Creo que la selección, dependiendo de las protecciones, tiene más valor de lo que la gente le da crédito”, dijo Lowe. “Pero hay que pensar que Talen Horton-Tucker es un All-Star para hacer que esa sea la oferta ganadora para los Pistons en cualquier sorteo de Jerami Grant que exista”.

La novela de Grant continúa en Detroit

As it stands, Grant is in the midst of a recovery process after undergoing surgery to repair the UCL ligament on his right thumb. Before he got hurt, though, his evolution from being a useful hand in Denver to achieving star status with the Pistons was still in full effect.

Through 24 games this season, Grant has averaged 20.1 points, 4.8 rebounds, 2.6 assists, 1.1 blocks and 1.1 steals per contest. His current player efficiency rating (PER) of 16.8 outpaces that of players like Khris Middleton, CJ McCollum, Draymond Green and Russell Westbrook.

LEER MÁS: Analista de televisión criticado fuertemente por comentarios sobre Antonio Brown: ¿Qué dijo?