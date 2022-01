Analista de televisión criticado fuertemente por comentarios sobre Antonio Brown: ¿Qué dijo?

El accionar de Antonio Brown en la Semana 17 causó reacciones de proporciones sísmicas en redes sociales entre medios y fanáticos de la NFL, y la del analista de FOX Terry Bradshaw causó aún más controversia.

Entrado el tercer cuarto con los Tampa Bay Buccaneers sobre los New York Jets por 24-10, Brown se quitó sus hombreras y su camiseta en el lateral, lanzó su equipo a las gradas y saludó a los fanáticos mientras que se retiraba voluntariamente del campo. Tras la victoria por 28-24 de los Bucs, el entrenador principal Bruce Arians confirmó que “ya no es un Buc” y no voló de regreso a casa con el equipo.

Bradshaw se expresó duramente acerca de los problemas más profundos de Brown.

“Pónganle un chaleco de fuerza y llévenlo a algún hospital”, sostuvo Bradshaw durante la transmisión post partido de FOX.

Terry Bradshaw on AB: “Put him in a straitjacket and take him to some hospital.” pic.twitter.com/4c4kMSluG3 — Ross Dellenger (@RossDellenger) January 2, 2022

Su compañero de Fanalyst Michael Strahan también menospreció la situación, imitando la salida de Brown en el set de FOX.

Reconociendo la seriedad de los problemas de salud mental, múltiples fanáticos de la NFL denunciaron las acciones de los analistas en redes sociales. Los problemas de salud mental han acosado a jugadores actuales y pasados de la NFL por años debido en parte al traumatismo craneoencefálico causado por el deporte.

“Las risas de Terry Bradshaw y Michael Strahan acerca de A.B. y sus bromas acerca de ponerle un chaleco de fuerza me dan asco”, escribió un estudiante de Doctorado en Twitter. “Claramente el tipo no está bien. Deberíamos abogar por tratamiento para la salud mental, no burlar a quienes lo necesitan.”

Otro tuit de The Durham Report pidió que la NFL “no estigmatizara la asistencia para la salud mental” y denunció a Bradshaw de una forma similar a la del comentario del analista.

NFL: De-stigmatize mental health help. NFL announcer, Terry Bradshaw: Put him in a straight jacket and commit him. — The Durham Report (@TheDurhamReport) January 2, 2022

Otro fanático sostuvo que era “triste ver” a los analistas bromeando acerca de Brown en respuesta a la publicación del autor Wajahat Ali donde decía que esperaba que el ex jugador de los Bucs “obtenga ayuda”.

“La enfermedad mental no es graciosa”, escribió.

Sad to see Terry Bradshaw and Michael Strahan making jokes about this in the post game. Mental illness isn’t funny. — Joanne Gattone (@Joanne_Gattone) January 2, 2022

El autor y conductor de podcast Jason Whitlock también manifestó preocupación por Brown.

“No tengo palabras duras para Antonio Brown”, escribió Whitlock. “Necesita ayuda. Mucha ayuda.”

I have no harsh words for Antonio Brown. He needs help. Lots of help. 🙏🙏🙏🙏🙏 — Jason Whitlock (@WhitlockJason) January 2, 2022

Brown echó por la borda su temporada con un equipo defensor del Super Bowl con 12 victorias, millones de dólares en incentivos y posiblemente su carrera futbolística. Recién había regresado de una suspensión debido a una falsa credencial de vacunación contra el COVID-19.

El analista de CBS Sports Bill Cowher expresó su preocupación por Brown durante el programa post partido de la cadena.

“Se trata de un patrón de comportamiento”, sostuvo Cowher. “Lo hemos visto en cada sitio en el que ha estado. Podías verlo desde el tiempo en que estuvo en Pittsburgh, a los Raiders, a New England, y donde se encuentra actualmente. Es triste. Se necesita una intervención de inmediato.”

Los problemas fuera del campo de Brown condujeron a su salida de los tres equipos de la NFL antes mencionados entre 2018 y 2019, sólo dos temporadas antes de su abrupta partida de los Bucs.

Tom Brady, Le’Veon Bell dan muestras de apoyo a Brown

El quarterback de los Bucs Tom Brady y Le’Veon Bell, un ex compañero de equipo de larga data de Brown en los Pittsburgh Steelers, también expresaron su preocupación por Brown tras el partido del 2 de enero.

“Sí, obviamente se trata de una situación difícil. … Creo que todos deberían hacer lo que puedan para ayudarlo de la forma que él realmente necesita”, Brady le dijo a los medios durante su conferencia de prensa post partido el 2 de enero. “Todos lo queremos. Nos preocupamos profundamente por él. Deseamos verlo en su mejor forma, y desafortunadamente no será con nuestro equipo, pero tenemos muchas amistades que perdurarán.”

“Y, de nuevo, creo que lo más importante que tiene el fútbol son las relaciones con tus amigos y tus compañeros de equipo y eso va más allá del campo de juego. Creo que todo el mundo debería ser compasivo y empático para con algunas cosas muy difíciles que están sucediendo.”





Play



Tom Brady on Cyril Grayson’s Game-Winning TD, Win Over NY | Press Conference Quarterback Tom Brady spoke to the media following the Bucs’ win over the New York Jets in Week 17. #TampaBayBuccaneers #Bucs #NFL Subscribe to the Tampa Bay Buccaneers YT Channel: goo.gl/AeDQ135 For more Bucs action: buccaneers.com/ Get the App (App Store): apple.co/2JbjHR8 Get the App (Google Play): play.google.com/store/apps/de… Buy tickets: buccaneers.com/tickets/ Like us on Facebook:… 2022-01-02T22:24:14Z

Bell, quien jugó previamente con Brown en Pittsburgh, opinó acerca de Brown en medio de la acalorada salida del domingo.

“No me oirán hablar mal de AB en absoluto. … En líneas generales, una buena persona, obviamente con mala toma de decisiones por momentos, pero es humano”, Bell le dijo al periodismo tras la victoria de la Semana 17.

Brown se unió a los Bucs como agente libre en 2020 en medio de problemas fuera del campo y contribuyó con el equipo para ganar el Super Bowl en 2021.

LEER MÁS: ¿Cuánto dinero perdió Antonio Brown por su pataleta?