Los Lakers tomaron una decisión sobre el futuro de Isaiah Thomas: ¿Se quedó?

El paso de Isaiah Thomas con Los Angeles Lakers tuvo algunos buenos momentos , pero el equipo decidió no traerlo de regreso por una segunda temporada de 10 días.

Shams Charania de The Athletic informó por primera vez la noticia sobre Thomas, que viene con un rayo de luz para el escolta veterano, que ha estado luchando durante años para volver a la liga de manera constante.

“Los Lakers e Isaiah Thomas no harán un segundo contrato de 10 días, lo que lo convierte en agente libre”, informó Charania. “Se espera que varios equipos expresen interés en Thomas, quien promedió 9.3 puntos en cuatro juegos para los Lakers”.

The Lakers and Isaiah Thomas won’t do a second 10-day contract, making him a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Multiple teams are expected to express interest in Thomas, who averaged 9.3 points in four games for Lakers. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2021

El momento brillante de Thomas llegó en su primer juego con los Lakers, anotando 19 puntos en solo 22 minutos desde la banca.

“Realmente me animaron, y este es un juego fuera de casa”, dijo Thomas después del juego. “Esos momentos significan más para mí que cualquier otra cosa, porque la gente respeta lo que hago, la gente respeta la rutina en la que estoy. Que yo mida 5 pies 9 me ayuda. Soy de la estatura de una persona normal. La gente me anima por eso “.

Pero los Lakers ya están lidiando con problemas defensivos y que Thomas esté en la cancha no ayudó. Cayó completamente fuera de la rotación durante el enfrentamiento del día de Navidad del sábado contra los Nets, lo cual era una señal de que probablemente no regresaría.

Los Lakers perdieron al escolta veterano Rajon Rondo a causa de los protocolos de salud y seguridad de la NBA el domingo, por lo que tendrán que traer un jugador nuevo más con Thomas también fuera de escena.

Lakers guard Rajon Rondo has entered Covid protocols, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 26, 2021

Stanley Johnson haciendo lo posible para ser parte del plantel

El plantel de los Lakers está actualmente en proceso de cambio debido a las lesiones y los protocolos de salud y seguridad de la liga, y varios muchachos obtienen audiciones a través de contratos de 10 días para ganar un lugar en el roster.

Stanley Johnson es uno de esos jugadores y se defendió con algunos minutos de rotación contra los Nets, mostrando su juego defensivo sólido.

“Cuando piensas en el baloncesto para mí, una de las cosas que me ayudó a enamorarme del baloncesto fue ver jugar a los Lakers”, dijo Johnson después del partido. “Creo que poder jugar para los Lakers y este día es un día especial en la NBA. Es algo que recordaré durante mucho tiempo “.

Stanley Johnson inked a 10-day contract and made an immediate impact on both ends of the floor in his @Lakers debut! 👏 pic.twitter.com/rWb4NS4OIv — NBA G League (@nbagleague) December 26, 2021

Antes de firmar con los Lakers, Johnson había aparecido en 371 partidos en su carrera (77 como titular) para los Raptors, Pelicans y Pistons, promediando 6.2 puntos, 3.1 rebotes y 1.4 asistencias en 19.7 minutos. Recientemente jugó seis juegos para los South Bay Lakers, promediando 15.3 puntos, 6.7 rebotes, 2.0 asistencias y 1.7 robos en 30.6 minutos por partido.

LeBron James: 'No soy persona paciente'





Play





Ha sido una racha difícil para los Lakers, que han perdido sus últimos cinco seguidos. LeBron James ha hecho su parte con algunos juegos masivos, incluido anotar más de 30 en los últimos cuatro juegos del equipo.

En la mayoría de las circunstancias, James se enfadaría. Sin embargo, el cuatro veces MVP entiende que la ausencia de varios jugadores clave y del entrenador Frank Vogel hace que sea difícil juzgar a su equipo.

“No soy una persona muy paciente, pero sin nuestro entrenador en jefe, solo recuperando a los muchachos, todavía faltan algunos, solo trato de mantenerme equilibrado”, dijo James después del partido. “Nadie va a sentir pena por nosotros”.

Los Lakers buscarán detener su mala racha cuando enfrenten a los Rockets el martes.

