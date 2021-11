Miami Heat recibe buenas noticias sobre la lesión de Kyle Lowry: ¿Cómo sigue?

La buena racha del Miami Heat se detuvo abruptamente el jueves por la noche, cuando cayeron ante los Boston Celtics por 97-78 en el FTX Arena. Para colmo de males, la estrella del Heat Kyle Lowry abandonó la cancha en el tercer cuarto y nunca regresó.

Lowry cayó al suelo después de que su compañero de equipo, el gran tirador Duncan Robinson, chocó contra el base titular del equipo en un intento por conseguir una falta, provocando que su tobillo izquierdo se torciera en un ángulo complicado.

A bad night gets worse for the Heat. Kyle Lowry gets his ankle rolled on and heads right to locker room. pic.twitter.com/QpmerztZxD — Will Manso (@WillManso) November 5, 2021

Kyle Lowry is hopping to the locker room after that fall. Definitely in pain. Wrist was already bothering him. Does not look good for the Heat. pic.twitter.com/qMOX2DpXCX — Wes Goldberg (@wcgoldberg) November 5, 2021

Esta es la segunda vez esta temporada que Lowry, 35, se ha lesionado su tobillo. En la apertura de la temporada para el Heat, hubo un momento para el infarto cuando Kyle Lowry rodó sobre su tobillo izquierdo y salió de la cancha dando saltos hacia el vestuario.

Afortunadamente, Lowry logró retornar al juego y el Heat pasaron a aplastar a los Milwaukee Bucks por 137-95. Lowry, sin embargo, fue descartado para el enfrentamiento con los Indiana Pacers, y su ausencia no pasó desapercibida.

Miami no logró mantener el ritmo sin su seis veces All-Star y cayó por 102-91 en tiempo extra. Con suerte Lowry no tendrá que perderse demasiado tiempo tras la lesión del jueves por la noche.

Spoelstra dijo que se verá la lesión de Lowry

"𝙏𝙝𝙖𝙩'𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙖𝙗𝙡𝙮 𝙖𝙨 𝙥𝙤𝙤𝙧𝙡𝙮 𝙖𝙨 𝙬𝙚'𝙫𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙙 𝙤𝙛𝙛𝙚𝙣𝙨𝙞𝙫𝙚𝙡𝙮 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣…" Erik Spoelstra speaks after the HEAT's 95-78 loss to the Celtics@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/Jrh7Y7EnN2 — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) November 5, 2021

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador principal del Heat, Erik Spoelstra, no tenía demasiadas precisiones acerca de la lesión de Lowry. “Mañana lo sabremos”, dijo el entrenador Spo, según Anthony Chiang del Miami Herald.

Aunque no se sabe la severidad de la lesíon, lo que sí se puede decir es que no fue tan seria como se imaginaban anteriormente.

La mayor preocupación en lo que a la lesión de Lowry respecta es que Miami no tiene un respaldo sólido para su base de 35 años. En el juego con los Pacers, que antes del enfrentamiento del jueves por la noche constituía la única derrota del equipo, el Heat utilizaban al jugador de dos posiciones Gabe Vincent para reemplazar a Lowry, pero este fue enviado al banco en los 12 minutos finales del partido.

Según el centro del Heat, Bam Adebayo, no hay un esquema preparado en caso de que Lowry permanezca fuera por un período de tiempo prolongado.

“Me refiero a que no siempre tienes un Plan B cuando alguien está fuera, especialmente alguien como Kyle, especialmente alguien del equipo titular”, dijo Adebayo, según Ira Winderman del Sun Sentinel. “Entonces tienes que traer a alguien y recuperar esa cohesión, ese ritmo con el equipo titular”.





Justo antes del comienzo de la temporada, el presidente del Heat, Pat Riley, dijo que estaría dispuesto a agregar a un decimoquinto jugador, incluso si esto significaba pasarse del umbral de los impuestos de lujo. Ese mismo día, David Aldridge de The Athletic predijo que la estrella de los Houston Rockets John Wall terminaría desembarcando en Miami.

Aldrige ni siquiera sugirió otros posibles lugares de desembarque. “Miami — después de que negocie rescindir su contrato con los Rockets”, escribió. “Wall vive en Miami fuera de temporada, y el Heat son famosos por extender las carreras de tipos talentosos cuyas lesiones los ralentizaron a media carrera”.

Si la lesión de Lowry resulta seria, puede que el Heat tengan que agregar un nuevo base más temprano que tarde.

Nadie jugó bien en el ataque contra los Celtics

Aparte de la lesión de Lowry, que con suerte se trate solamente de un esguince, el ataque de el Heat no encontraba el ritmo. Mientras que Butler fue lo único rescatable, anotando 20 puntos en 8 de 18 tiros, erró la totalidad de sus intentos de triple y terminó con 4 de 8 desde la línea de tiro libre.

Mientras que Spoelstra sostuvo después del juego que esta había sido la “performance ofensiva más pobre” del equipo en lo que va de la temporada, fue de hecho el peor desempeño ofensivo que el Heat han tenido en años.

“Los 78 puntos de esta noche son lo menos que han anotado el Heat en un juego desde haber alcanzado un total de 74 puntos en una derrota contra los Thunder el 17 de enero de 2016”, tuitió Chiang.

La buena racha de Herro se enfrió, con 3 de 11 lanzamientos desde el campo, y perdiendo la totalidad de sus cuatro intentos de triple. Robinson consiguió sólo 5 de sus 17 intentos y P.J. Tucker logró 1 de 5 desde fuera de la línea de triple.

