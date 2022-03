Llamativa declaración de Paddy Pimblett sobre el pago de la UFC: ¿Cómo es?

Paddy Pimblett brindó un espectáculo en la UFC de Londres el fin de semana pero “The Baddy” no la juntó con pala precisamente tras su segunda victoria en la promoción.

A pesar de ser uno de — si no el — mayor atractivo de la cartelera, Pimblett recibió tan sólo $12.000 por presentarse y otros $12.000 por la victoria. También obtuvo un bono de $50.000 por desempeño (Performance of the Night), otorgado a cada luchador que acabó con su oponente vía finalización.

“A la gente le encanta de hablar sobre cuánto ganas, ¿verdad? Es lo que hacen. Sip, $12 mil and $12 mil”, Pimblett confirmó en The Dave Portnoy Show de Barstool Sports. “Sí, más el bono.”

Pimblett no se estaba quejando. Comprende que se trata de su segunda pelea y que ganará mucho más como resultado de su próximo contrato si continúa ganando.

“Aumenta después de cada pelea pero tienes un contrato”, afirmó Pimblett. “Cada vez que me ofrezcan una nueva, me ofrecerán uno nuevo. Sé lo que firmé.”

A comienzos de la semana, se informó que Pimblett había ganado $107.000 el fin de semana, a lo que el luchador reaccionó con tono burlón en Twitter.

“Ojalá ganara eso, ¡¿están bromeando?!”, tuiteó.

Pimblett tiene que pagar derecho de piso antes de ganar más





Play



Paddy The Baddy & Molly Meatball On Their Huge UFC Wins — DPS #74 We’re joined by a mishmash of Barstool employees including Caleb on his Hasbulla interview, Smitty hopping on the mic at the new Philly bar, and Rico and Marty versus Ohio’s Tate. Paddy The Baddy and Molly Meatball join to talk about a potential deal to unite Molly with Paddy at Barstool, their pay from the… 2022-03-23T00:00:05Z

Pimblett apareció en el programa con la otra sensación viral Molly “Meatball” McCann, quien ganó su primera pelea con un espectacular nocaut en el tercer round. Se trató de la octava pelea de McCann en la UFC, por lo que se llevó un total de $136.000 por el evento comparado con los $78.000 de Pimblett (con otros bonos incluídos).

“Esta fue mi octava pelea. Paddy probablemente gane más que yo en su próximo contrato”, sostuvo McCann. “Tienes que pagar derecho de piso, pero te digo algo Dave, Dana sacará el dinero para nuestro chico Patrick ahora.”

Pimblett ha demostrado gran poder de estrella y tiene el potencial para encabezar una cartelera en el futuro cercano si continúa al ritmo actual. Ya tiene a otros luchadores buscándolo para pelear, incluyendo a los luchadores invictos Ilia Topuria y Ottman Azaitar.

Pimblett ha rechazado comparaciones con Conor McGregor

La forma en que Pimblett se maneja dentro y fuera del octágono ha conducido a comparaciones con McGregor. Eso es algo que él ha apreciado pero rechazado hasta el momento en el transcurso de su breve carrera en la UFC.

“Es un cumplido halagador por lo que el hombre ha hecho por el deporte”, Pimblett sostuvo en una entrevista con Sky Sports. “Es una de las mayores estrellas que ha visto el deporte, pero sé que seré más grande que él porque atraeré muchas más miradas a este deporte.”

“No estoy rapado, muchos tatuajes, soy sólo yo. No intento ser algo que no soy y creo que a los chicos les gusta eso así como a la gente mayor. Nací para esto. Fui puesto en la Tierra para luchar y entretener a la gente.”

Pimblett tuvo un tremendo comienzo pero sólo el tiempo dirá si su predicción se volverá realidad.

LEER MÁS: El ‘Más malo’ de la UFC puede estar enfrentando cargos criminales: ¿Irá a la cárcel Jorge Masvidal?