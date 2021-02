LIVE STREAM: ¿Cómo ver el Super Bowl 2021 en español en vivo?

Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs son actualmente los favoritos por tres puntos sobre Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV.

El juego comienza a las 6:30 p.m. ET y será televisado en español por ESPN Deportes. Pero si no tiene cable o no tiene ese canal, aquí le mostramos cómo puede ver una transmisión en vivo en español del Super Bowl LV en línea de forma gratuita:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN Deportes y más de 50 canales de TV a través del paquete de canales “Sling Orange” de Sling TV más “Best of Spanish TV”. Es el servicio de transmisión más barato con ESPN Deportes, además puede obtener $10 de descuento en su primer mes y obtener Showtime, Starz y Epix incluidos de forma gratuita:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver la transmisión en español de Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computador a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para verlo de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN Deportes y más de 100 canales de televisión en FuboTV. Deberá agregar el complemento “International Sports Plus” o el complemento “Latino Plus” para obtener ESPN Deportes, pero ambos pueden incluirse en su prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver la transmisión en español de Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN Deportes y más de 65 canales de TV en Vidgo, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días:

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver la transmisión en español de Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para verla de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Vidgo para hacerlo.

Previa del Super Bowl LV

Brady y los Bucs, ganadores de tres partidos consecutivos de playoffs como visitantes, regresan a casa al Estadio Raymond James para albergar el Super Bowl. Se enfrentarán a un equipo de Kansas City dirigido por un mariscal de campo que ha estado muy bien después de una semana de descanso. Mahomes tiene 7-0 después de un descanso en su carrera, con los Chiefs promediando 35.7 puntos por juego en esos siete juegos.

Cuando estos dos equipos se enfrentaron por última vez el 29 de noviembre, los Chiefs ganaron, 27-24, pero el juego no estuvo exento de drama. Kansas City comenzó caliente, saltando a una ventaja de 17 puntos, pero Brady y los Bucs regresaron, como lo hacen con tanta frecuencia, y lo convirtieron en un juego en la segunda mitad. Mahomes y compañía lograron ganar a duras penas, pero fue en los minutos finales.

Para Kansas City, el desempeño de la secundaria será clave. Los receptores abiertos de Tampa Bay Mike Evans y Chris Godwin han estado muy bien últimamente, con Evans atrapando un touchdown en sus últimos dos juegos (tuvo 13 recepciones de touchdown en la temporada), mientras que Godwin tuvo 5 recepciones para 110 yardas en la victoria por el campeonato de la NFC ante los Packers.

“[Brady] simplemente simplifica el juego para nosotros, hace que sea muy fácil comunicarse. Este año, hemos tenido la menor cantidad de errores mentales que jamás haya visto, de los que jamás haya participado en la ofensiva, y eso es un testimonio de él y de su conocimiento. Nos pone en situaciones para simplificar el juego “, dijo Evans sobre su mariscal de campo, según WTSP.com de Tampa.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, destacó esta semana lo importante que iba a ser la batalla de pérdidas de balón: “Las pérdidas de balón obviamente se convierten en un problema en juegos como este. Los equipos especiales pueden ser un factor decisivo. Y luego siempre vuelvo a las líneas ofensivas y defensivas, y cómo juegan”, dijo Reid.

Por su parte, el ala cerrada All-Pro Travis Kelce le dijo a Los Angeles Times que se está preparando. “Emocionarse por cada jugada en la zona roja, especialmente por un juego como este, hay que tener esa mentalidad. Quieres emocionarse y hacer tantos touchdowns como puedas”, dijo Kelce.

¿Un problema potencial que podría afectar este juego? El tiempo. El pronóstico del domingo en Tampa prevé lluvias más temprano en el día, acompañadas de vientos que podrían alcanzar las 20 mph. Si bien la lluvia debería disminuir para cuando comience el juego, el viento ciertamente podría ser un factor si se trata de un gol de campo, como muy bien podría suceder con estos dos equipos.

