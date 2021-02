¿Dónde se juega el Super Bowl 2021?

Por fin ha llegado la gran final de la NFL, en donde, este domingo 7 de febrero conoceremos al próximo campeón del título, disputado entre Chiefs vs Buccaneers, en la ciudad de Tampa, Florida.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos de gran magnitud celebrado en los Estados Unidos, en donde, no solo se espera un gran partido de football, sino que las ceremonias de arranque y el famoso sos de medio tiempo, lo hacen aún más especiales, para todo los especiados del mundo.

Este año, Tampa albergará por quinta vez en la historia la Super Bowl una final de la National Football League, en el estadio Raymond James Stadium en donde juegan los Tampa Bay Buccaneers, uno de los dos equipos finalistas de este día.

Is it Super Bowl Sunday yet?! 🏆 #RunItBack | #GoBucs

La sede oficial para el Super Bowl LV, es el Raymond James Stadium, estadio que fue inaugurado en el año de 1998 y el cual tiene una capacidad para recibir a más de 65.000 personas en sus gradas. Además, este estadio también es la casa de los South Florida Bulls de la NCAA y de los Tampa Bay Vipers de la XFL.

De igual forma, la primera vez que una final de fútbol americano se jugó en Campo, fue en el año de 1984, cuando los Angeles Raiders ganaron su tercer campeonato ante los Washington Redskins, en el antiguo Tampa Stadium, que fue demolido y en su lugar construido Raymond James Stadium, estadio que vio como los New York Giants se impusieron 20-19 ante los Buffalo Bills, en el Super Bowl XXV, el 27 de enero de 1991. Para el 28 de enero de 2001, el Raymond James Stadium volvió a albergar una final, en el Super Bowl XXXV, donde los Baltimore Ravens consiguieron su primer Trofeo Vince Lombardi, tras imponerse ante los New York Giants 34-7, respectivamente.

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30

• Perú: 18:30

• México: 17:30

• Chile: 20:30

• Colombia: 18:30

• Ecuador: 18:30

• Argentina: 20:30

• Bolivia: 19:30

• Venezuela: 19:30

• España: 00:30 del lunes 8 de febrero

Este es uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada de la NFL, el cual será transmitido en vivo para todos los Estados Unidos gracias a diferentes señales de pago. Asimismo, hay que recordar que la emisión del Super Tazón estará a cargo del canal oficial de la National Football League, como de otras plataformas digitales.

Canal de Televisión: CBS

Stream: CBS All Access

Para la edición LV del Super Bowl por conseguir el trofeo Vince Lombardi, la NFL anunció que debido a la pandemia del Covid-19, únicamente habrá espacio para un total 22,000 aficionados este 7 de febrero. Esto teniendo la autorización previa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de Florida.

Además, la NFL aseguró que de las 22 mil personas que podrán ingresar al estadio para presenciar la final, como gesto de agradecimiento, gran decidido que 7,500 entradas serán obsequiadas al personal médico que ya se encuentre vacunado contra el virus del COVID-19, para agradecerles y honrarlos por su arduo trabajo y compromiso durante la pandemia. El personal médico que recibirá el acceso por cortesía de la NFL pertenece al área de Tampa y el centro de la Florida.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM

— NFL (@NFL) January 22, 2021