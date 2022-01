Leyenda del Barcelona critica salvajemente a Ousmane Dembélé por su postura contractual

El exdelantero del Barcelona Hristo Stoichkov ha criticado al delantero Ousmane Dembele, a quien le dijeron que dejara el club tras no poder acordar un nuevo contrato en el Camp Nou.

Stoichkov, quien trabaja en la candena TUDN y dejó claro que siente poca simpatía por Dembélé y aplaudió la decisión de Xavi de dejarlo fuera del equipo para el viaje de Copa del Rey al Athletic, según informó Marca.

“Si no quieres estar en Barcelona, al menos no manches el escudo”, dijo. “Xavi, te aplaudo que no lo lleves al vestuario, porque ese vestuario merece respeto; tiene 121 años de historia. Sr. Laporta, abra la puerta. Deje que las personas que no sienten los colores se vayan; Sudé por esa camisa.

El búlgaro también afirmó que Dembélé nunca se ha tomado un tiempo para entender al Barcelona, algo que dice que hizo cuando estaba en el Camp Nou como jugador extranjero en España.

“Dembélé nunca entendió lo que es el Barcelona”, dijo. “Me involucré como extranjero para saber qué era el club, de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, Jose Mari Bakero y Julio Salinas. Todos conocían la historia, tú nunca.

Xavi resta importancia a la ausencia de Dembélé

Xavi habló con los periodistas después del partido y restó importancia a la ausencia de Dembélé en el partido, insistiendo en que no tuvo impacto en el resultado en San Mamés, según informó Diario SPORT.

“No creo que la situación de Dembélé haya tenido efecto”, dijo. “Es un jugador importante para nosotros pero es una decisión del club, no tomamos decisiones unilateralmente. Creo que expliqué bien la situación ayer”.

Xavi había dicho antes del partido que Dembélé debía renovar su contrato o intentar irse del Barcelona, mientras que el director deportivo Mateu Alemany le dijo al francés que “debe irse de inmediato”.

Entorno de Dembélé ‘sorprendido’ por la postura del Barcelona

Mientras tanto, se dice que las personas cercanas a Dembélé están sorprendidas por la postura de Barcelona. El campo del delantero “no entiende” la decisión de Xavi de dejar al delantero y siente que está siendo presionado por el club, según Diario Sport.

El agente de Dembélé, Moussa Sissoko, que ha criticado el comportamiento del club durante las negociaciones del contrato, también espera una nueva reunión la próxima semana para tratar de encontrar una solución a la situación actual.

Albert Masnou en SPORT informa que Dembele y Sissoko no han perdido la esperanza de nuevas negociaciones y están planeando un nuevo intento de encontrar un acuerdo para el delantero cuyo contrato actual finaliza al final de la temporada.

