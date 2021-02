¿La seria lesión de Patrick Mahomes lo tendrá fuera por tiempo extendido?

La derrota de los Kansas City Chiefs fue algo fuerte para el equipo, pero las noticias que han surgido en los últimos días que su jugador estelar tendrá un poco más de tiempo que se requerirá para poder recuperarse y estar listo para la pretemporada próxima.

Los Chiefs hizo un esfuerzo para minimizar la severidad de la lesión de Patrick Mahomes, pero se comenzó a ser inevitable después del Super Bowl.

El miércoles, se confirmó que Mahomes pasó por el quirófano para reparar una rotura en su fascia plantar además del daño adicional que se hizo en su dedo pulgar. El jugador tuvo que ir hasta Wisconsin para ser intervenido por podiatra Robert Anderson.

De acuerdo a los informes, se espera que el estelar quarterback esté listo para el comienzo del campamento de pretemporada.

Mahomes también minimizó la lesión

El referente de los Chiefs le dio importancia a su primera lesión en su pie, pero en la cadena ESPN ellos comenzaron a analizar de manera más profunda este problema al lado de fisioterapeutas que le ofrecía un poco más de contexto obre lo que pasaba con el jugador.

En este informe se analizó la manera en la cual el jugador empeoró su lesión que lo forzó a tener que operarse

Elogios por parte de los Buccaneers

Todos los reflectores lo atrajo Tom Brady al ganar su séptimo Super Bowl y mantener su hegemonía sobre su colega de Kansas City. Pero la estrella del partido fue la unidad defensiva de los Buccaneers.

En las estadísticas, Mahomes terminó como el quarterback más presionado en la historia del Super Bowl. En el partido, la defensiva de los Buccaneers presionaron a Mahomes en 26 ocasiones.

Esta unidad pudo capturar a Mahomes en tres ocasiones y forzaron dos intercepciones. Pero lo que más se destaca es que no lanzó touchdowns por primera vez en esta temporada y la primera ocasión desde la cuarta fecha de la temporada 2019 en no hacer uno.

Asediado durante todo el partido, Mahomes corrió por doquier para evitar a la defensiva y mantener jugadas vivas ya que algunos de sus receptores no ayudaron mucho.

Mahomes también tuvo que lidiar con tres ausencias en su línea ofensiva, que fueron los problemas que permitieron que lso Buccaneers tuviesen un festín en su propio patio.