Mahomes firma contrato histórico con los Chiefs

En la últimas dos temporadas, el mariscal Partick Mahomes llegó a la elite de la NFL en su posición. Su habilidades y capacidad de encajar dentro del sistema ofensivo de Kansas City le ayudaron a esa franquicia en ganar el Super Bowl por primera vez en 50 años, terminando con una de las sequías más largas sin título que existía en la NFL.

Ahora Kansas City decidió remunerar al jugador con una extensión de contrato sin precedentes en la liga. EL jugador más valioso del pasado Super Bowl fue compensado con una extensión contrato de 10 años por $450 millones. Esta cifra puede llegar a superar los $500 millones con ciertos bonos que se pueden activar.

Cabe recordar que la gran mayoría de contratos en la liga no son garantizados, los equipos pueden rescindir esos acuerdos en cualquier momento. Pero en el caso de Mahomes, él recibió una garantía de $140 millones garantizados en el evento de que se lesione. También tiene una cláusula que indica que no sería canjeado a otro equipo durante este contrato que lo tiene ligado al equipo hasta el 2031.

“Desde que se unió a los Chiefs hace uno años, Patrick se ha convertido en uno de los atletas más prolíficos en el mundo del deporte,” dijo el presidente de los Chiefs chairman Clark Hunt en un comunicado que emitió el equipo.

“Con si juego dinámico y su personalidad contagiosa, él se ha convertido en una de las figuras más reconocidas y veneradas que se ha puesto el uniforme de los Chiefs. Es un gran líder y un contribuyente a la comunidad de Kansas City y estoy feliz que él sea miembro de los Chiefs durante muchos años.”

Durante la tarde, Mahomes confirmó la extensión a través de sus redes sociales. En sus publicaciones puso la misma frase: “Estoy para quedarme”.

No solo es eso n mensaje para los fanáticos, sino para el resto de la liga ya teniendo muy claras las intenciones del jugador y de dicha franquicia. Para Mahomes, es una oportunidad de llegar a ser el mejor jugador de la liga. Eso sería importante ya que comienza a entrar una generación con un deseo de tomar la batuta de las manos de jugadores com Tom Brady, Aaron Rodgers y Drew Brees. Para muchos, ellos han sido los mejores en su posición durante más de una década.

Ahora puede ser que Mahomes esté batallando por ese trono dentro de la NFL con figuras como Lamar Jackson y hasta se puede incluir a Deshaun Watson de los Houston Texans. Aunque Mahomes tiene la ventaja sobre ellos en ese debate por razones obvias.

La temporada pasada, el graduado de la Universidad Texas Tech tuvo una segunda temporada sólida como profesional al lanzar para 4.031 yards, 26 touchdowns y solamente seis intercepciones. Aunque no fueron como las estadísticas de su temporada de novato cuando pasó la marca de las 5,000 yards y 50 touchdowns, Mahomes demostró mucha madurez en sus decisiones y fue clave en situaciones importantes durante la postemporada rumbo al triunfo en el Super Bowl.