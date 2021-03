Leo Messi fue a votar ¿se quedará en el Barcelona?

El domingo en Catalunya todos los ojos están fijados en las elecciones presidenciales del FC Barcelona. El ambiente en el club es uno de esperanza ya que esperan que el próximo presidente pueda ser una posible solución a la situación institucional que existe actualmente.

Además de ser jugadores, los integrantes del plantel también son socios del club, y por eso ellos han tomado la obligación con seriedad. Desde los veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba como los más jóvenes que han sido promovidos recientemente de La Masía han ido a las urnas para votar por el presidente del club.

Pero el jugador que acaparó todas las cámaras, como suele ser, es el capitán Leo Messi. El rosarino fue el primer jugador en llegar a las urnas. Esta acción dejó a muchos pensando sobre su futuro como jugador de la institución. Pero lo que fue más cautivante en todo esto fue el que esta fue la primera vez en la que el jugador ha votado en una elección presidencial.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021