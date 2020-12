¿Messi al PSG? Esto dijo el manager del club francés

El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha respondido a los últimos comentarios que hizo Neymar Jr. sobre su deseo de volver a jugar con su excompañero del FC Barcelona Lionel Messi.

El brasileño dio declaraciones después de la victoria del PSG contra el Manchester United por la Liga de Campeones a mitad de semana. Comentarios que conmocionaron el mundo del fútbol.

Neymar expresses his desire to play with Messi again 👀 pic.twitter.com/7gPich5u7T

— ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2020