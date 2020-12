Otro problema para el Barça: Dembelé nuevamente lesionado

El FC Barcelona ha recibido un nuevo golpe tras conocerse la lesión del delantero francés Ousmane Dembélé, quien tendrá que mantenerse por fuera del primer equipo.

El futbolista francés sufrió un pequeño dolor en el tendón de la corva tras entrar en el segundo tiempo del partido, como suplente, en la derrota del Barcelona de 2-1 ante Cádiz, por La Liga de España el pasado sábado.

El Barça confirmó la noticia en un comunicado publicado en su página web, pero en este no se llegó a confirmar cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el francés.

El periodista Santi Ovalle ha informado que el entorno de Dembélé tiene la esperanza de que el francés solo estará por fuera durante aproximadamente 2-3 semanas.

Con esta nueva lesión, Dembélé se une a las lesiones del joven delantero Ansu Fati y a los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto en la lista de lesionados que tiene el técnico holandés, Ronald Koeman.

Esta nueva lesión para el jugador es un duro golpe, ya que el futbolista ha tenido que soportar varias lesiones con el club catalán desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en el año 2017. Sin embargo, ha tenido un comienzo impresionante de temporada en la campaña 2020-21 después de regresar de una cirugía de isquiotibiales.

El delantero francés ha participado en 12 partidos en todas las competiciones que ha jugado el Barça, aportando cuatro goles y dos asistencias. Sus actuaciones más influyentes fueron en la Liga de Campeones, donde suma tres goles y dos asistencias en solo cuatro encuentros. Sin duda, Dembélé se perderá el próximo partido del Barça contra la Juventus por la Liga de Campeones el martes en el Camp Nou. El francés marcó en la victoria por 2-0 del Barça ante los actuales campeones de la Serie A en el encuentro de ida.

La noticia es aún más negativa para Koeman, luego de que el Barcelona perdiera el sábado ante el Cádiz, quedando a 12 puntos del actual líder, el Atlético de Madrid en la máxima competición de España.

Los 14 puntos que ha conseguido en 10 partidos también significa que es el peor comienzo de temporada del club en La Liga de España en los últimos 30 años, lo que servirá para aumentar la presión sobre Koeman.

14 – Barcelona have earned just 14 points in their opening 10 LaLiga games this season, their lowest tally at this stage since 1987/88 season (13, three points per win), the previous campaign to Johan Cruyff arrival Barcelona as manager. History. pic.twitter.com/gphAEr5EEg

— OptaJose (@OptaJose) December 5, 2020