Messi se despide de Mascherano con emotivo mensaje

Lionel Messi envió un elegante mensaje a su excompañero en el FC Barcelona y Selección Argentina, Javier Mascherano, luego de que el jugador de 36 años anunciara el domingo que daba fin a su grandiosa carrera como futbolista.

El capitán del Barcelona por medio de sus redes sociales homenajeo tanto a Javier Mascherano como a Fernando Gago, que también colgó las botas a los 34 años luego de una serie de lesiones.

Dejan el fútbol dos personas con las que viví y disfruté mucho tiempo y quiero aprovechar para saludarles: Fer, querido, espero que te vaya todo genial. Desde los 17 años que nos conocimos… Fue un placer compartir vestuario en la selección y competir contra vos, ya lo sabés. Ojalá que siga todo bien y puedas seguir cumpliendo tus sueños. Y qué decir de Masche, tantos años juntos, viéndonos cada día y compartiendo tanto… Vivimos momentos muy felices y también algunos duros en la cancha tanto en Argentina como en Barcelona. Te venimos extrañando desde que te fuiste. ¡Te deseo todo lo mejor para vos y tu familia siempre!

El mundo del fútbol rinde homenaje a Mascherano

Messi no fue el único jugador que le envió un mensaje a Mascherano después de que este afirmara en rueda de prensa que se retiraba oficialmente. El argentino dijo: “Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina”.

El ex club azulgrana envió un mensaje a Mascherano en el que recordaba el éxito que tuvo durante sus ocho años con el Barça. Mascherano se unió a los catalanes después de una temporada con River Plate, Corinthians, West Ham United y Liverpool, ganando una gran cantidad de trofeos y convirtiéndose en uno de los jugadores favoritos entre la afición.

Thanks for the legacy you have left in the world of football, and especially at Barça, @Mascherano. You will always be one of us. 💙❤️ pic.twitter.com/u0CcWsYpoS — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020

Aficionados, jugadores y algunos ex clubes de Javier Mascherano también se tomaron el tiempo para desearle lo mejor al argentino tras su retiro.

Enhorabuena por una carrera para estar más que orgulloso. Fue un placer luchar contigo, gracias por todo @Mascherano Congratulations on a career to be more than proud of. It was a pleasure to fight by your side, thanks for everything Mascherano pic.twitter.com/7XLOJe93UY — Fernando Torres (@Torres) November 16, 2020

All the best in your retirement, Javier Mascherano 👊 pic.twitter.com/3mgJPaPi9g — Liverpool FC (@LFC) November 16, 2020

The importance of Javier Mascherano at Barça was never really appreciated enough. Many achievements elsewhere, but the way he selflessly and unfussily remade himself into a centre back because it was what the team needed tells us everything. — Andy West (@andywest01) November 16, 2020

Javier Mascherano retired. Legend of the game. Will forever remember him for that one tackle he made for Argentina vs the Netherlands, which ended up with him tearing his own anus. What a lad. — Xav Salazar (@XavsFutbol) November 16, 2020

Thank you for everything Mascherano. The heart beat of the Argentina team for a decade. The only two time Argentine gold medalist. Literally tore his anus for his country. Became a leader at Barcelona, played second fiddle and never complained. Great player. pic.twitter.com/xz8zIoTcde — Roy Nemer (@RoyNemer) November 15, 2020

Mascherano se despidió entre lágrimas del FC Barcelona en 2018 y se dirigió al Hebei China Fortune de China. Luego, el argentino regresó a su país natal en 2019 para jugar su última temporada con Estudiantes de la Plata antes de retirarse.

¿Qué sigue ahora para Mascherano?

Aún no está claro qué planea hacer Mascherano luego de retirarse del fútbol, pero ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de convertirse en entrenador en una entrevista con ESPN.

Veamos. Me gustaría seguir vinculado al fútbol, ​​y cuando quieres seguir vinculado al fútbol no tienes muchas opciones. O te conviertes en entrenador o tomas algún tipo de ruta de director deportivo. Pero me gustaría ser entrenador, más que nada porque me interesa mucho más lo que pasa en el campo que en las oficinas. Estoy haciendo mis insignias en Argentina en este momento. Estoy haciendo el curso, que dura dos años y medio. Estoy en el segundo año, así que solo queda un poco más y eso es todo.

Javier Mascherano ciertamente tiene mucha experiencia habiendo jugado en todo el mundo, ganando títulos en Argentina, Brasil y España. La versátil estrella también jugó en la final de la Copa del Mundo de 2014 y se retira como el jugador con más partidos internacionales de Argentina después de hacer 147 apariciones con la selección nacional.

