¿Quiénes son los jugadores que saldrían del Barça en enero?

Para nadie es un secreto de que el estado económico del FC Barcelona no es el mejor y la situación del club cada vez muestra ser un panorama más gris, y así lo dejó ver la Junta Gestora del club, quienes aseguraron que, para poder traer nuevas incorporaciones en el mercado de fichajes de invierno, los azulgranas tenían el deber de aligerar la plantilla, por lo que debían si o si vender algunos jugadores y hacer una reestructuración de su masa salarial.

En este sentido, el club catalán pretende hacer ‘caja’ con cuatro jugadores y así poder recolectar el dinero necesario para fichar un central y el delantero que tanto necesitan. Estas operaciones, podrían resultar sencillas con algunos jugadores, pero, un poco complicadas hablando de otros hombres. En total, serían cuatro los jugadores en los que el Barcelona ha pensado, para que salgan del club en enero y sacar algo de dinero por ellos. Estos futbolistas, no entran en los proyectos del técnico holandés, Ronald Koeman, por ello, son quienes están en la mira, y el club ya se ha puesto manos a la obra, para conseguirles equipo.

A continuación, estos son los cuatro jugadores que dejarían el club:

Martin Braithwaite

El delantero danés llegó al FC Barcelona, luego de que el club desembolsara 18 millones de euros al Leganés, pero el jugador no ha demostrado aún ser un jugador imprescindible para los azulgranas, y el técnico Ronald Koeman, ya ha descartado contar con él, brindándole apenas unos minutos en el terreno de juego. Pese a saber esto, el delantero está muy reacio a salir de Barcelona. El futbolista no quiere marcharse del club, y cree tener opciones en el once inicial del holandés, sin embargo, tanto el club, como los agentes del deportista, creen que lo mejor para él y su carrera es buscar nuevos horizontes. La operación sería una cesión con opción de compra.

Actualmente, hay dos equipos de la Premier League, interesados en fichar al jugador, de concretarse esta salida, los azulgranas podrían recaudar el dinero suficiente para cumplir con el deseo de Koeman y traer a Memphis Depay, delantero de Lyon.

Junior Firpo

El caso del futbolista dominicano, nacionalizado español, es uno de los más avanzados y que va por buen camino. Tras la lesión de Jordi Alba, se pensó que Koeman le daría minutos al jugador, pero no fue así, el técnico holandés, prefirió al estadounidense Sergiño Dest, por lo que quedó claro, que Firpo no tiene un espacio en el Camp Nou. Sin embargo, el futbolista tiene varios clubes italianos interesados en él. El Inter de Milán y Napoli lo quieren para su proyecto futbolístico.

Junior Firpo, saldría cedido con opción de compra, ya que el Barça no está dispuesto a dejarlo salir por menos de 20 millones de euros y así recuperar la inversión que hicieron en 2018.

Samuel Umtiti

El caso del francés es posiblemente el más complicado de todos. Samuel Umtiti lleva casi dos años de inactividad debido a sus lesiones de rodilla, y para cualquier equipo es un riesgo apostar dinero por un jugador con estas condiciones. En el Barcelona su paso llegó a su final, y Ronald Koeman lo tiene claro, no cuenta con él. Por ello, el club y sus agentes, insisten en su salida. En Francia e Italia hay equipos interesados por ‘Big Sam’ como lo son el Olympique de Lyon y la Roma, pero ninguno de los dos ha presentado una oferta formal al club, quienes están dispuestos dejar salir a Umtiti a cualquier precio y no tener que seguir preocupándose de su ficha.

Matheus Fernandes

El centrocampista brasileño, Matheus Fernandes, tiene claro que deberá marcharse del club, ya que el entrenador le dejó claro que no contará con él. El futbolista ni siquiera ha debutado con el Barcelona desde su llegada, y por ello, en el club quieren que salga y que tenga minutos con otro equipo. Por lo que se contempla que salga a modo de préstamo.

En el verano, sus agentes se negaron a buscarle club pero ahora el panorama ha cambiado y es el propio jugador quien desea marcharse. El Barça quiere ahorrarse su ficha y ayudará al futbolista a salir sí o sí en el mercado de enero. Podría tener ofertas de equipos en España y Portugal.

¿Qué pasará con Riqui Puig y Aleña?

Ambos jugadores provenientes de La Masia del Barcelona, tampoco están en los planes de Koeman, pero el club, no pretende salir de ellos, solo en forma de cesión y no de traspaso. Por lo que el mercado de invierno, ambos podrían salir del Barcelona.

En el caso de Riqui, Koeman le advirtió que no tendría espacio en la plantilla y así fue, pese a esto, el jugador insistió en quedarse, pero ahora, estaría dispuesto a salir cedido y varios equipos ingleses, italianos y portugués querrían al joven.

Lo mismo ocurre con Carles Aleña, que no tiene sitio en el primer equipo y saldría cedido en enero. Por ahora, el FC Barcelona, se plantea una cesión, pero no cierra las puertas a una buena oferta para vender al español.

