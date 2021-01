OFICIAL: Ya se conoce la sanción para Leo Messi

Luego de que Lionel Messi, capitán del FC Barcelona, viera por primera vez en su trayectoria con el club azulgrana, la tarjeta roja, debido al manotazo a Asier Villalibre, jugador del Athletic Club, en lo que fue la prórroga de la final de la Supercopa de España que se disputó el domingo en el estadio sevillano de La Cartuja, donde los catalanes perdieron el título, mucho se especuló sobre una posible sanción de cuatro partido para el argentino por su acto anti-deportivo.

Sin embargo, en este martes, se conoció oficialmente el castigo impuesto por el Comité de Competición i jueza única de la RFEF, comunicó que Leo Messi será castigado con un total de dos partidos sin poder jugar, de acuerdo con el artículo 132.2. Por lo tanto, Leo Messi no podrá jugar el jueves contra el Cornellá en la Copa del Rey ni el domingo contra el Elche en la jornada 20 de LaLiga de España.

¿Qué dice la sanción?

De acuerdo a la descripción descrita en el acta por el árbitro del partido, Gil Manzano, no calificó esta acción de juego como un acto de agresión, por esta razón, la sanción no fue mayor. En el artículo 132.2. se habla de “violencia en el juego”: “En el minuto 120 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”, así quedó notificada la acción por parte del argentino.

Por su parte, la jueza única de Competición de la Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez, desestimó las alegaciones por parte del FC Barcelona, considerando la acción del jugador como “algo violento con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”. Debido a esto, el código disciplinario de la FEF, castiga a quienes incumplan con esta regla con uno o tres partidos. Según informó Diario AS, a Lionel Messi se le aplicó el grado intermedio ya que la “si la acción… se produjera al margen del juego (como es el caso) o estando el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos”.

¿Cuál es la posición del Barça?

De inmediato se conoció la sanción de dos partidos para el argentino, el FC Barcelona comunicó por medio de sus redes sociales, que presentará un recurso para apelar a esta decision tomada por la Competición de la Federación Española de Fútbol, en cabeza de la jueza.

“El FC Barcelona presentará recurso a la sanción a Leo Messi. Este martes el Comité de Competición ha informado de que la roja directa recibida por parte del jugador argentino en la final de la Supercopa de España ha sido sancionada con dos partidos. Hay que recordar que Messi, que nunca antes había visto una tarjeta roja con el FC Barcelona, fue expulsado en una acción de ataque azulgrana en los últimos compases de la final. El acta arbitral justificaba así la expulsión del crack argentino: “Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado” Decía el comunicado.

De ratificarse esta decisión y que la apelación del FC Barcelona, sea desestimada, el argentino tendrá que cumplir con dos fechas por fuera de los terrenos de juegos, momento que le servirá para recuperarse por completo de sus molestias físicas, las cuales viene teniendo desde hace varios días, y que le impidieron jugar la semifinal de la Supercopa de España contra la Real Sociedad y jugar condicionado la final del pasado domingo.

Esta es la primera expulsión de Leo Messi con la camiseta del FC Barcelona en 754 partidos. Pero, un dato a tener en cuenta, es que las dos últimas veces en la que el delantero no jugó con el equipo, los encuentros terminaron en empate. El primero fue en el Camp Nou ante el Eibar, y el segundo, precisamente ante la Real Sociedad en la semifinal de la Supercopa de España.

¿Cuándo volverá a jugar Messi?

El argentino volverá a jugar precisamente ante el Athletic de Bilbao por la Liga de España, en condición de local en el estadio Camp Nou, encuentro en el que tendrá que encontrarse con Villalibre. Por otra parte, si el FC Barcelona pasa de ronda en Copa del Rey este jueves, el argentino jugaría los octavos de final del torneo.

