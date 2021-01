Leo Messi está enojado por la filtración de su contrato con el Barça

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, está “herido y decepcionado” después de que se filtraran los detalles de su actual contrato con el club catalán, luego de la publicación por parte del diario español El Mundo.

El jugador de 33 años de edad está “convencido” de que la filtración de este ifnrome se produjo dentro del club azulgrana, y ahora sus abogados están considerando emprender acciones legales contra el diario, según Catalunya Radio.

El diario español, El Mundo informó que el contrato de Leo Messi, el cual firmó en el año 2017, es el contrato más caro de la historia del deporte y tiene un valor de 555.237.619 de Euros.

El periodista Fabrizio Romano analizó algunas de las cifras del informe.

El Mundo today, what a bomb. Leo Messi’s contract with Barcelona revealed on front page 🔴👇🏻 @elmundoes

– €555,237,619 contract [4 years].

– €138m per season fixed + variables.

– €115,225,000 as ‘renewal fee’ just for accepting the contract.

– €77,929,955 loyalty bonus. pic.twitter.com/FK3I34hJta

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021