Buenas noticias para los aficionados del Barça sobre Messi ¿Se queda en el club?

Los aficionados del FC Barcelona han recibido buenas noticias sobre el futuro de su máxima estrella, el argentino Lionel Messi, en medio de continuas especulaciones sobre el próximo movimiento del capitán y su posible salida de la entidad Culé.

El jugador de 33 años de edad sigue “reflexionando sobre su futuro” pero ahora hay más posibilidades de que se quede en el Camp Nou, a diferencia de hace algunos meses cuando Leo se planteó salir del Barça, según Deportes Cuatro. La noticia agrega que Leo Messi se ha dado cuenta de que no hay ningún tipo de posibilidad o garantía de que va a ganar la Liga de Campeones, incluso si se va del Camp Nou.

Además, el argentino no quiere decepcionar a los barcelonistas que le han apoyado a lo largo de sus 20 años permaneciendo en el club y empieza a ver algunos “buenos resultados” tanto en el nuevo equipo de Ronald Koeman como en la gestión a cargos de los dirigentes del equipo catalán.

Leo Messi termina contrato al final de la temporada y puede irse gratis al club que desee. El capitán ha dado muy pocas pistas sobre cuáles serán sus planes, pero le dijo a Jordi Evole de La Sexta en diciembre que esperará hasta el final de la campaña para tomar una decisión final.

Una de las razones por las que Leo Messi podría tener la tentación de quedarse con los azulgranas, es la cantidad de jugadores jóvenes impresionantes que hay actualmente en el equipo. El joven centrocampista Pedri ha llegado procedente de Las Palmas y se ha convertido en un total éxito jugando en el Camp Nou.

El joven de 18 años de edad, ya se ha metido en el once inicial de Ronald Koeman de forma regular y también ha entablado una brillante relación en el terreno de juego con Lionel Messi.

Having a special connection with Leo Messi. 🤗 pic.twitter.com/AtgYPak4VB

Frenkie de Jong también es un jugador que está en buena forma. El jugador de 23 años marcó su quinto gol de la temporada para que el Barça superará al Rayo Vallecano en los octavos de final de la Copa del Rey y está empezando a justificar finalmente su precio de transferencia de 75 millones de euros.

Los jóvenes defensores Ronald Araujo, Oscar Mingueza y Sergiño Dest también han gozado poder jugar al fútbol de manera regular esta temporada, mientras que Ansu Fati, de 18 años, ha estado ausente luego de estar fuera de los terrenos de juego por una cirugía de rodilla.

Koeman también le dio a Ilaix Moriba, de 18 años, el poder hacer su debut con el primer equipo en la victoria de la Copa del Rey sobre Cornellà en este enero. El popular centrocampista Riqui Puig también está empezando a impactar y marcó su primer gol con el Barça en la victoria sobre Elche la última vez por un partido de La Liga.

La incertidumbre sobre el futuro de Leo Messi inevitablemente ha atraído el interés de otros clubes, y el candidato presidencial Joan Laporta ya criticó al Paris Saint-Germain por hablar con el capitán del equipo, sobre una posible salida del Barcelona.

Sin embargo, eso no ha impedido que al técnico del PSG, Mauricio Pochettino, se le pregunte una y otra vez sobre si le gustaría tener a Messi en su equipo, según informa AS.

A veces, las palabras me fallan. Tu pregunta lo dice todo. ¿Qué entrenador en el mundo no querría un jugador de ese calibre? Entiendo totalmente la pregunta, pero es un intento de generar una controversia. Es una pregunta peligrosa para mí responder si mis palabras luego se sacan de contexto … Entonces veremos ‘Pochettino no respeta, Pochettino dijo esto, Pochettino dijo que…’