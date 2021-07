La estrella deLos Angeles Lakers LeBron James cree que la anunciante público durante el último partido de su hijo Bronny James durante el fin de semana feriado del cuatro de julio. Un video del partido muestra a LeBron comenzó a hablar con el anunciante público después de hacer un comentario insultante sobre Bronny recibiendo una falta. EL partido se disputó en la antgua escuela de LeBron’s St. Vincent-St. Mary en Akron, Ohio lugar donde la arena tiene el nombre la estrella de los Lakers.

“LeBron se ofendió cuando el anunciante diciendo que va a recibir esas falta en el gimnasio [de LeBron],” dijo el relator de YouTube quien describía lo que estaba ocurriendo.

Shannon Sharpe de Fox Sports llegó a la defensa de LeBron diciendo que los comentarios del anunciante eran “innecesarios.” Sharpe notó que LeBron hizo lo correcto para terminar con los comentarios de este individuo.

“Creo que fue un comentario barato par decir algo de esta manera,” explicó Sharpe en Undisputed. “LeBron está en su derecho en intervenir y decir que era innecesario.”

Este fue el momento en que Lebron fue a defender a su hijo y se ha convertido en viral.





Play



LeBron James Fights Announcer For Disrespecting Bronny So Bad:Shut Ur Ugly Ass Up! #Ballislife #LebronJames #Bronny 2021-07-03T23:47:57Z

LeBron ya planea jugar con su hijo Bronny en la NBA





Play



Video Video related to video-lebron james se vuelve viral tras altercado sobre su hijo: ¿qué ocurrió? 2021-07-05T16:28:38-04:00

LeBron ha sido muy abierto en varias ocasiones sobre su deseo de jugar con Bronny en la NBA. El evento histórico depende en si LeBron sigue en la NBA y que Bronny sea lo suficientemente bueno para llegar a ese nivel. Mientras han habido discusiones sobre si permitirán a jugadores de sucundaria volver a entrar a la NBA, la regla actual indica que el jugador tiene que haber estado fuera de la scundari por un año pre ser elegible para el draft. Bronny es parte de la clase del 2023, significando que lo más pronto que puede llegar a la NBA sería en el 2024, salvo que cambien las reglas.

“Lo mejor de todo es que el año en el que me convierto en agente libre, mi hijo mayor se gradúa de la secundaria,” LeBron dijo en diciembre, de acuerdo al Washington Post. “Así que tendremos opciones para ver, en lo personal, sobre lo que voy a hacer yendo hacia el futuro, estar con mi familia, estar más con mi hijo o si continúo jugando este juego que tanto amo con gran salud y espíritu. Ya veré.”

Bronny es un prospecto de cuatro estrellas para el 2023





Play



Bronny James Jr. freshman mixtape at Sierra Canyon | Prep Highlights Check out highlights of Bronny James Jr., LeBron’s eldest son, from his freshman season with the Sierra Canyon Trail Blazers. #ESPN #Sports #Highlights ✔️Subscribe to ESPN+ plus.espn.com/ ✔️ Get the ESPN App: espn.com/espn/apps/espn ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE ✔️ Subscribe to NBA on ESPN on YouTube: bit.ly/SUBSCRIBEtoNBAonESPN ✔️ Watch ESPN on YouTube TV: es.pn/YouTubeTV… 2020-04-02T13:41:00Z

Este otoño, Bronny está listo para jugar en su tercera temporada en Sierra Canyon, una escuela que es potencia en el baloncesto en el área de Los Ángeles. El hijo de la leyenda de la NBA es un prospecto de cuatro estrella y el vigesimo octavo mejor jugador de su clase del 2023, de acuerdo a 247Sports.

Bronny tiene el interés de programas importantes como Duke, Kentucky, North Carolina y Kansas. Evan Daniels de 247Sports detalló por qué las universidades están intrigadas por el juego de Bronny.

“James, el hijo de LeBron, tiene un buen cuerpo, buen tamaño y una estatura promedio para su edad,” explicó. “Atléticamente, James es impresionante y continuó mejorando en ese aspecto durante el úlitmo año. En lo que más impresiona en la manera que e el juego, su visión y sus pases. Está proyectado a ser un escolta/combo por ahora, su habilidad de pases te hacer pensar si es capaz de ser un base si lo desarrolla. James también lanza muy bien el balón con buena mecánica. Está cómodo parando y disparando tras uno o dos dribles y tiene mucho potencial desde el perímetro. Es temprano en el proceso, pero al final su potencial se determinará por su crecimiento físico y desarrollo de habilidades.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Exjugador de los Lakers firma con los Blazers para regresar a la NBA: ¿Quién es?

Esta es la versión original de Heavy.com por Austin Boyd