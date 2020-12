LeBron James responde sobre rumores sobre su hijo Bronny

El hijo del esteler jugador de Los Angeles Lakers LeBron James, fue un trending topic por algo que no tenía que ver con el baloncesto.

Los rumores comenzaron a circular cuando el chico de 16 años comenzó a “coquetear” con Larsa Pippen, la exesposa de 46 años del legendario jugador de los Chicago Bulls, Scottie Pippen. Lo que comenzó la controversia fue que Bronny le hizo like a algunas de las fotos de Pippen. Esto se convirtió en un tema y varios rumores se generaron, tanto que forzó a Savannah James, la madre de Bronny, a hablar sobre el tema a través de su Instagram story.

“Con todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, ESTA es la m****a de la que hablan ustedes,” lanzó. “Al final de cuentas, están hablando de un menor de edad. No me importa qué tipo de celebridad creen que él es, él es un chico y esta porquería tiene que acabar. Están jugando con la persona equivocada.”

LeBron James reposteó el mensaje de su esposa y dijo: “Uh-Oh. ¡Ya jodieron a la persona equivocada! Buena suerte. No va a ser agradable.”

LeBron just posted this on IG 😳 BSO is in trouble pic.twitter.com/goAyJ4R0eG — NBA Central (@TheNBACentral) December 27, 2020

Bronny James es amigo de Scottie Pippen Jr., el hijo de Larsa que es el base estelar de segundo año en la Universidad de Vandebilt. Bronny respondió a su nombre que estaba como trending topic con un post propio y escribió: “Le hice like a una foto de la madre de mi mejor amigo. Ustedes son tan infantiles.”

Bronny responds about the like on Larsa’s picture pic.twitter.com/cQHhNHGCkV — NBA Retweet (@RTNBA) December 27, 2020

Larsa Pippen también habló al resepcto en redes sociales, y amenazó con demandar a cualquier que hablara de ella de manera inapropiada.

“Algunas de estas historias dan asco. Que el amigo de mi hijo no le pueda hacer like a una fotos mía sin que la gente escriba m****a es una locura,” escribió Pippen por Twitter.

Some of these stories are so disgusting the fact that my sons friends can’t like my pics without some ppl writing some weirdo shit is crazy. — Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020

Ella siguió publicando un story por Instagram diciendo: “Demandaré a cualquiera que diga m****a inapropiada sobre el amigo de mi hijo que le hizo like a mis fotos.”

Larsa Pippen involucrada en otro drama de la NBA

El nombre de Larsa Pippen ha estado involucrado en los titulares del chismerío y noticias rosa de la NBA últimamente, especialmente después de estar ligada con el base de los Minnesota Timberwolves, Malik Beasley.

Beasley, de 24 years supuestamente dejó a su esposa, Montana Yao, y a su bebé para estar con Pippen, que tiene 46.

“No me juzguen si no me conocen. No me subestimen, al menos que me quieren retar, y no hablen de mi sin no me han hablado,” publicó Pippen en sus Instagram stories. Ella ha hablado al respecto en varios posteos.

Larsa Pippen(46) speaks on her and Malik Beasley(24) pic.twitter.com/h0EZ83euMA — 👨🏾‍💻💫 (@lowlifejoe_) December 27, 2020

La esposa de Beasley a pedido el divorcio del jugador y hasta escribió una canción hablándole directamente a Larsa Pippen.

LeBron James espera poder jugar con Bronny James en la NBA

Bronny James le falta mucho tiempo, pero por su nombre, ya se especula sobre su futuro en la NBA. Entre ellos se encuentra su padre, LeBron James, quiene grandes planes para la parte final de su carrera.

James recientemente firmó una extensión con los Lakers, que lo tendrá con el equipo hasta el 2023, ahí tendrá 38 años.

“Lo mejor de todo esto es que cuando me convierto en agente libre, mi hijo mayor se gradúa de secundaria,” dijo James en una teleconferencia, de acuerdo a un informe de Dave McMenamin de ESPN. “Así que tendré opciones, para mí personalmente, lo que quiero hacer después estar con mi familia, estar con mi hijo más o continuar jugando el juego que tanto amo con gran salud y un gran espíritu. Veremos.”

