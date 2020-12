Giannis rechazó importante oferta de Lebron James ¿qué le propuso?

Hubo varios rumores sobre dónde iria Giannis Antetokounmpo al dejar los Milwaukee Bucks, todo eso terminó por ahora. Si uno mira hacia atrás, no debe impresionar que decidió comprometerse a largo plazo a su actual equipo. Él se maneja de una manera diferente a comparación de otros en la NBA.

Uno de los equipo con el cual estaba rumorado era Los Angeles Lakers pero eso no iba a ocurrir en realidad. Giannis, no quiso ni entrenar con LeBron James.

“Quiero explicar lo importante que eso es para la gente,”reveló el periodista Chris Haynes en el podcast Posted Up . “Giannis no entrena con alguien que no sea de su equipo. Él no hace eso. Ha rechazado entrenar con LeBron James y también rechazó ser parte del elenco del la película ‘Space Jam 2’. Él no hace eso.”

Muchos aprovecharían la oportunidad de entrenar con LeBron y /o ser parte de “Space Jam 2” pero Giannis parece ser un tipo diferente. Hubiese sido divertido ver al “Greek Freak” aparecer en una película pero habrán otras oportunidades.

Giannis envía mensaje a su hermano durante ceremonia de anillos de los Lakers

Aunque no esté jugando con el equipo pronto, Giannis tiene una conexión con los Lakers. . Su hermano Kostas sigue siendo parte del equipo y recientemente recibió su anillo de campeonato. Durante la ceremonia de anillo, Giannis fue uno de los familiares que le envió un mensaje al hermano menor de los Antetokounmpo.

"Let's get more rings, man" Giannis congratulates his brother Kostas pic.twitter.com/Gipy3s1llk — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2020

Giannis es el mejor jugador de baloncesto en la familia, pero Kostas es el único con un anillo de campeonato. Es posible que consiga otra al terminar esta temporada.

¿Ganará Giannis un anillo?

Es muy posible que Kostas sea el Antetokounmpo que wse retire con la mayor cantidad de títulos ganados. La decisión de Giannis de querer quedarse en Milwaukee fue admirable pero no es el camino ideal al campeonato. Se pudo haber juntado con Steph Curry en Golden State o Jimmy Butler en Miami. Pero decidió ser fiel y llevar a los Bucks a la gloria.

Milwaukee será un muy buen equipo esta temporada. La adición de Jrue Holiday fue una gran movida a un equipo que terminó con la mejor marca de la temporada regular la campaña pasada. La burbuja de la NBA fue una situación única y no todos los equipos prosperaron allí. Los Bucks fueron supremamente decepcionantes en la burbuja y fueron dominados por el Heat. Giannis es un gran jugador y su nivel de juego disminuyó en la postemporada.

También, los Bucks no son el equipo con más talento en la conferencia del este. Los Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y Miami Heat probablemente tienen planteles más completos. Si Milwaukee no puede ganar el este de nuevo, tendrán que hacer cambios. Giannis está ligado al equipo por siete temporadas más y lo tendrán que rodear con más talento.

