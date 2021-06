LeBron James revela en cuál equipo nunca jugaría

Parece ser una distgante memoria en esta instancia, pero la burbuja de la NBA el años pasado tuvo sus efectos a largo plazo en los jugadores. Los Angeles Lakers son el mejor ejemplo de un equipo que sientieron esos efectos. Después de dominar la liga la temporada pasada, el poco descanso turnaround previo a esta temporada fue demasiado y las lesiones se acumularon.

Es improbable que la NBA tendrá otra burbuja en futuro inmediato pero LeBron James quiere estar lo más lejos posible de Orlando. La superestrella recientemente hizo muy claro que no conisideraír jugar allí si el Magic si fuera canjeado allí.

“Tienes que cada vez que escucho “Orlando” ahora mismo, me da un trauma,” dijo LeBron en el programa de HBO The Shop: Uninterrupted, eso en referencia a la burbuja de la NBA la temporada pasada en Orlando.

“No tienen chance” de que me consigan en un cambio, dijo LeBron. “Me retiraría. Termina todo. ‘LeBron ha sido cambiado a Orlando.’ ‘LeBron vive en Malibu.’”

Hay muchas razones por las que LeBron no jugaría por Orlando y nadie está buscando un cambio por él. Sin embargo, es interesante escuchar a un jugador ser tan abierto sobre no querer ir a un equipo en particular.

Excompañero de LeBron cree que se debe retirar