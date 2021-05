LeBron James da un pronóstico muy oscuro para el resto de su carrera ¿qué dijo?

El viernes por la noche no terminó siendo el triunfante regreso que LeBron James estaba esperando. Los Angeles Lakers terminaron perdiendo 110-106 contra los Sacramento Kings, equipo que se encuentra en el duodécimo lugar en el oeste. Ellos no contaban con su máximo anotador, De’Aaron Fox.

Con todas su estrellas de regreso, este no era un partido los Lakers debían haber perdido. LeBron, Anthony Davis y Andre Drummond jugador lo suficientemente bien ya que anotaron más de 15 puntos cada uno. El resto del equipo tomó la noche libre ya que Ben McLemore fue el único jugador en conseguir 10 puntos. Fue un pobre partido para Los Ángeles pero este equip tiene más esperanza a comparación de lo que tuvieron durante el último mes.

LeBron le faltó un poco de estado físico, pero jugó bien. Pero no parece estar totalmente saludable. Más preocupante fueron sus comentarios después del partido el viernes.

“Sé que regresar al 100 por ciento es imposible. No volveré a estar al 100 por ciento en mi carrera,” dijo LeBron tras la derrota. “Pero me sentó cómodo, tanto que supe que pude pisar la cancha y ayudarle a mi equipo ganar.”

Ese comentario fue muy honesto provinendo del flamante MVP de la última final de la NBA. ÉL se mantuvo libre de lesiones durante la mayor parte de su carrera y sería difícil verlo no volver a estar al 100 por ciento ahora que tiene 36 años de edad. LeBron parece estar sintiendo el paso de los años. Él tiene la esperanza de que no lo comience a afectar muy rápido.

Hay grandes jugadores que no les gusta mucho el deporte. Hay jugadores normales que están obsesionados con el deporte. LeBron es uno de esos jugadores que está entre los grandes y son apasionados por el deporte. Durante sus 18 años en la NBA, no se ha perdido mucho tiempo por causa de lesiones. Él reveló que en este último tramo no fue un gran momento.

“Fue terrible, honestamente, para mi,” dijo LeBron sobe el tiempo libre. “Estaba más estresado que nunca.”

Al ver que los Lakers tuvieron marca de 8-12 durante su ausencia no le ayudó a su estrés. El equipo iba a estar entre los primeros tres de la Conferencia del Oeste y todo indica que serán muy afortunados si se mantienen con el quinto puesto.

Anthony Davis expilca el lado positivo

La derrota ante los Kings nunca es una buena sensación para los Lakers, especialmente cuando se encuentran en una lucha para mantener el quinto puesto. Aunque fue una mala noche para el equipo, Anthony Davis está preocupado con los efectos a largo plazo.

“Aunque no queremo perder, queremos tomar una paso en la dirección apropiada cada vez que pisamos la cancha previo a la postemporada. Pero no importa dónde estamos,” Davis dijo el viernes. “Sabemos que sosmo confiados en nosotros mismos. Sabemas qué es capaz de hacer este equipo. Sabemos que cuando comiencen los playoffs, es una hisotria diferente.”

Los Lakers probablemente no les importa su clasificación, pero sí les debe preocupar. Si caen al sexto puesto, estarían jugando contra los Clippers en la primera ronda. Es muy más preferible mantenrse en el quinto puesto y jugar contra los Denver Nuggets.

