La frustración de una superestrella puede abrirle la puerta a los Lakers

De todas las estrellas en la NBA, Damian Lillard ha sido uno de los más fieles. El seis veces All-Star podría haberse ido a cualquier equipo si quisiera perseguir un título, per se mantuvo firme con los Portland Trail Blazers. Eso no lo ha llevado necesariamente dónde quería llegar. La ciudad de Portland no atrae estrellas y la dirigencia del equipo no ha hecho un fichaje de impacto en varios años.

El veterano escritor de la NBA de Yahoo Sports, Chris Haynes, recientemente escribió una columna llamada “¿Damian Lillard estará danado una buena lucha solo en Portland?” En esa columna, él detalla como los Blazers no han podido rodear a Lillard con el talento suficiente para ganar un título.

“Fácilmente dicho, Lillard no ha recibido la ayuda que necesita para poder ganar un título en esta época,” escribió. “Este verano cumplirá 31 años y ya está considerando lo que ha hecho para esa franquicia, y ahora necesita un método más agresivo y arriesgado para poder junarlo con una estrella.

“Nuna nadia ha cuestionado la garra que tiene LIllard. Pero es justo perguntar si él está peleando esta pelea él solo.”

Ahora, una columna de un escritor no siempre es algo notable. Pero, Haynes tiene muchas conexiones con jugadores y tiene una muy buena relación con Lillard específicamente. Es difícil imaginar que él publique esta columna sin algún tipo de reacción del jugador mismo. Eso es obviamente especulación, pero es fácil ver por qué Lillard estaría frustrado.

¿Consideraría Lillard irse si no llega algún apoyo?

Los Blazers se encuentran en el séptimo lugar de la conferencia del oeste con marca de 34-28. Lillard en un momento fue un serio candidato a ser MVP pero ha perdido impulso en esa carrera. No ha podido mantener ese nivel excelente y parte de la culpa se le puede atribuir a que ha tenido que hacer muchas cosas él solo.

Mientras que Lillard siempre ha sido fiel a Portland, él solo puede aguantar la mediocirdad hasta cierto punto. A sus 30 años de edad, tiene muy pocos años que le restan de su mejor nvel. Si los Blazers terminan siendo eliminados de los playoffs en las primera instancias esta temporada, es my posible que ya comience a pensar en un posible cambio.

Los Lakers deben estar prestando atención a la situación

Un equipo que siempre ha estado vinculado con Lillard son Los Angeles Lakers.No es un secreto que LeBron James es un gran fanático de cómo juega el base. Lo escoge todos los años para su equipo en el Juego de las Estrellas. Con una posible potencia surgiendo como los Brooklyn Nets, los Lakers tendrán que formar un superequipo para poder seguirles el paso.

Lillard encajaría perfectamente en Los Ángeles. Él les ofrecería una solución a largo plazo a sus problemas lanzando triples y es uno de los mejores anotadores de la NBA. Le quitaría mucha presión a LeBron. Los Lakers ya tienen una defensiva de elite bajo Frank Vogel ya que es un brillante entrandor defensivo. Sin embargo el equipo no ha sido de los mejores por el lado ofensivo. Lillard no es un defensor de elite pero es uno de los mejores jugadores ofensivos de en la NBA. Jugando para los Lakers daría la oportunidad de enfocarse en lo que es su fuerte.

