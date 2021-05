CONMEBOL ya tiene sede para final de la Copa Libertadores: ¿dónde será?

En esta época de pandemia hay ciertas cosas que se han demorado para poder decidir y la CONMEBOL sabe que se tuvo que tomar una decisión y ya se comienza a divulgar la próxima sede e la gran final.

En los últimos días, se había mencionado que el Estadio Centenario de Montevideo sería el lugar indicado para albergar esta gran final en el 20 de noviembre.

“Uruguay presentó la candidatura y tiene la expectativa lógica con una ciudad que ya fue sede en varias oportunidades. Sería algo histórico. Tenemos una ciudad con servicios de primera línea a nivel de hotelería, transporte, instalaciones para albergar un evento de relevancia mundial. Nos sentimos preparados, nos sentimos sólidos para competir con ciudades importantes y vamos a trabajar con todo para que Montevideo pueda ser elegida como sede”, dijo Alonso en una entrevista que le concedió a la 1010AM en Uruguay.

No puedo dejar de agradecer, en nombre de toda la familia del fútbol sudamericano al presidente del Uruguay, @LuisLacallePou , a Sinovac Biotech Ltd., al Gobierno Chino, al secretario de la presidencia uruguaya, @AlvaroDelgadoUy , al ministro de Deportes, pic.twitter.com/dbG9AwtOZB

De acuerdo a un informe de la cadena ESPN Uruguay, después de la visita del presidente Alejandro Domínguez a tierras uruguayas para recibir las vacunas Sinovac que fueron otorgadas a la entidad futbolística, ahí fue cuendo esta decisión aparentemente terminó siendo concretada.

Según el informe, el máximo dirigente del fútbol en la región estuvo en una reunió con los dirigentes en el Complejo Celeste, hogar de la selección charrúa, para poder finalizar datos.

Por ahora, la CONMEBOL no ha hecho un anuncio oficial al respecto, se ha mencionado que de manera extraoficial, la capital uruguaya se ha convertido en la máxima candidata al lado del Estadio Monumental de Guayaquil, el Beira-Rio de Porto Alegre, y el Morumbí de São Paulo.

También se incluyen La Bombonera, El Monumental, el Presidente Perón, el Libertadores de América, el Estadio Mario Kempes en Córdoba, y el Estadio Único de La Plata.

Dois meses atrás a Conmebol anunciou os candidatos a receber as finais da Libertadores e da Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023. Repare no Estádio Centenario, do Uruguai, o último da lista (1/2) pic.twitter.com/3hYnd0aSBz

