LeBron James rompe su silencio sobre algún posible cambio

Los Angeles Lakers continúan siendo objeto de rumores sobre posibles movimientos en la plantilla dado su inicio inconsistente de temporada. Durante su conferencia de prensa del 6 de diciembre, se le preguntó a LeBron James si el equipo tiene suficiente tamaño de muestra para determinar si los Lakers necesitan hacer movimientos adicionales.

James enfatizó que el equipo necesitaba más tiempo junto y elogió a sus compañeros. La superestrella de los Lakers señaló que “quiere mucho a todos los hombres que están en este vestuario” y admitió que “ni siquiera creía que necesitáramos” hacer cambio en la plantilla. James no llegó a hacer una declaración definitiva para el resto de la temporada, pero parece tener confianza en el equipo de los Lakers.

“No, no he [visto lo suficiente del equipo actual de los Lakers juntos] para responder la pregunta, así que es imposible para mí decir, ‘Está bien, ¿cuándo llegamos a un punto en el que necesitamos hacer un cambio?'” James explicado. “Si hay alguno, no creo que necesitemos hacer eso. Amo a todos los chicos que están en este vestuario, y creo en lo que somos capaces de hacer cuando tenemos suficientes repeticiones de juegos y suficientes log [ged] minutos. Hemos tenido muchachos entrando y saliendo, especialmente yo.

“Como, ni siquiera puedo decir cómo me siento en este punto, porque ni siquiera he estado en la alineación la mitad de los juegos. Entonces, me encanta lo que hicieron [el gerente general Rob Pelinka], el entrenador [Vogel] y la oficina principal para formar este equipo y estamos ansiosos por lo que tenemos por delante ”.

Los Lakers tienen hasta el 10 de febrero para realizar un cambio

Los Lakers tienen hasta la fecha límite de cambios de la NBA el 10 de febrero para hacer un posible acuerdo con otro equipo. En este punto del proceso, James tiene pocas ventajas para presionar públicamente a los Lakers para que hagan un intercambio, pero valdrá la pena mirar para ver si la melodía de la superestrella es la misma a medida que se acerca la fecha límite.

Más allá de la fecha límite de intercambio, los Lakers potencialmente volverán a estar en el mercado de jugadores de compra. Como vimos la temporada pasada con Andre Drummond, es algo raro que estos jugadores tengan un impacto importante en sus nuevos equipos.

Horton-Tucker es probablemente el plan de emergencia cuando llegue le fecha límite de cambios

Los Lakers se encuentran en una situación desafiante que probablemente requerirá que el equipo mejore desde adentro. Muy pocos de los jugadores de los Lakers tienen valor comercial, y es poco probable que Los Ángeles encuentre un trato aceptable para Russell Westbrook dado su inflado salario de 44 millones de dólares.

Esto deja a Talen Horton-Tucker como el la mejor moneda de cambio para los Lakers, pero Los Ángeles se ha mostrado reacio a cambiar a uno de los pocos jugadores jóvenes prometedores en su lista. Horton-Tucker demostró ser un factor decisivo para los Lakers, potencialmente cuando buscaban al armador estrella Kyle Lowry en la fecha límite de cambios de la temporada pasada. El desafío esta vez es que el juego de Horton-Tucker ha sido inconsistente, lo que significa que su valor comercial puede no ser tan alto como hace un año.

Horton-Tucker está averaging 10.6 points, 5.1 rebotes y 2.6 asistencias mientras dispara solo el 25.6 por ciento de triples en sus primeros 11 juegos esta temporada. Dejando a un lado las luchas, el swingman sigue siendo el jugador más factible para un posible cambio que tiene los Lakers y es más probable que lo repartan que Westbrook. Aún se espera que los Lakers dediquen más tiempo juntos en lugar de nuevos jugadores como solución a sus problemas.

