En Leo Messi se ve que el Bitcoin tiene potencial yendo al futuro: ¿Cómo va eso?

El mundo del deporte ha sido colmado por la industria y los empresarios de bitcoin que ven en el deporte algo que no es solo para expandir sus respectivos perfiles económicos.

“Estoy entusiasmado con el futuro de las criptomonedas y soy un gran creyente en bitcoin. Tanto es así que he optado por tomar una gran parte de mi salario en bitcoins, ” había dicho Aaron Rogers. El polémico mariscal de los Green Bay Packers es una de las muchas estrellas de la NFL que han visto la luz.Han visto dispararse los precios de las criptomonedas y se subieron al carro.

Curiosamente, ninguna de las superestrellas del fútbol, el deporte más visto y seguido del mundo, aún se ha lanzado públicamente.





Lo más cercano es que Lionel Messi haya aceptado que se le pague parte de su tarifa de fichaje este verano en la ficha de aficionado de su nuevo club, el Paris Saint-Germain.

Con las criptomonedas al comienzo de una racha récord, parecía una forma segura para que el mejor futbolista del mundo ganara más millones.

La criptomoneda en el fútbol

De a a poco se comienza a ver que el fútbol comienza a perfilarse como la próxima parada para esta industria, pero

Pero las cosas no ha salido de la manera que todos esperaban, esto según un informe que hizo la página de Cloudbet, la casa de apuestas online de criptomoneda que existe en la actualidad.

Messi no solo perdió dinero en sus tokens del PSG (si no los vendió poco después de recibirlos), sino que plantea la pregunta: ¿qué hubiera pasado si Messi se hubiera parecido más a Aaron Rogers y hubiera apostado por bitcoins?

El negocio con una de las grandes estrellas





El inesperado traspaso de Messi desde el Barcelona con problemas de liquidez se anunció el 10 de agosto. Se inscribió gratis, en un movimiento diseñado para sacar su enorme salario semanal de un millón de dólares de los libros del Barça. Los jefes de la liga los estaban penalizando por su abyecta falta de mantener el déficit del club dentro de los parámetros permitidos.

El inmensamente rico PSG, respaldado por el Estado de Qatar, estaba tan encantado de conseguir a la estrella del fútbol más grande del mundo que le pagaron una interesante tarifa de inscripción.

Parte de su “paquete de bienvenida” hace un poco más de tres meses incluía un pago de esa manera. Esto fue algo que se hizo por primera vez en el fútbol, parte de la tarifa se le regalaría en fichas de fan del PSG.

El PSG se encuentra entre los clubes de fútbol que se apresuran a lanzar su propia moneda o “ficha” de fan como una herramienta para involucrar a sus seguidores acérrimos. Manchester City, FC Barcelona, AS Roma, AC Milán, Juventus y Atlético de Madrid son solo algunos de los grandes nombres cuyas monedas cotizan en grandes cantidades.

Se podría perdonar a Messi por mirar con amabilidad la oferta del PSG. La ficha del club casi se había triplicado en valor desde principios de agosto a un récord el día del anuncio de Messi. Es posible que la especulación de conseguir el mejor jugador del deporte haya hecho subir el precio.

Es más, bitcoin en ese momento todavía se estaba recuperando de una caída espectacular que hizo que su precio se redujera a más de la mitad. Es incierto si alguna vez se discutió una alternativa a la ficha del PSG, pero Messi no puede ser culpado por aceptar la moneda del club.

Los operadores de Cloudbet profundizaron en el acuerdo para evaluar cómo se ve ahora la tarifa de suscripción del maestro argentino.

El 10 de agosto, el token de PSG se valoró en 49.83 dólares, pero el volumen de cambio surgió a $1.2 billones cuando llegó el rosarino al club parisino. Según Capital.com, hay alrededor de 3.1 millones de tokens del PSG en circulación a un precio de $16.05 pero se espera que llega a más de $22 para fin de año y llegar a $44 para el 2022.

La especulación de los medios en todo el continente europeo mencionaba que Leo Messi recibió un millón de euros en bitcoin. En el ese momento, el cambio euro-dólar era 1,17. Así que estimemos que los ricos propietarios qataríes del PSG le dieron tokens por valor de 1,17 millones de dólares. Con un precio de 49.83 dólares, esto significa que Messi habría recibido 23,480 tokens del PSG.

Entonces, ¿cuánto dinero ha ganado Lionel Messi con este trato? Bueno, a partir de hoy las cosas no se ven muy bien. El token del PSG se negoció recientemente a $ 19.

No significará mucho para el número 30 del PSG saber que el token tiene un valor más alto que cualquier otro token de fanático de un club de fútbol en este momento, cuando descubra cuánto vale su “ganancia inesperada” criptográfica.

Si Messi hubiera recibido lo que se especula que es un millón de euros en fichas de fan el 10 de agosto, sus 23.480 fichas estimadas ahora valdrían … 446.120 dólares.

Lo que significa que si lo cobrara ahora, solo valdría el 40% de lo que valía el día que fichó por el PSG.

Dado que el PSG inspirado en Messi no logró registrar el tipo de actuación estelar que los fanáticos del fútbol esperaban en el campo, tal vez no sea una sorpresa descubrir que la criptografía del PSG también está chirriando con un estilo decepcionante. (Aunque para ser justos, es seguro decir que ninguna de las monedas de clubes de fútbol / fichas de fanáticos está demostrando ser una buena inversión todavía).

¿Cuánto podría haber valido la tarifa de registro, si esta estrella del fútbol de la Asociación hubiera tomado nota de lo que estaba sucediendo en el fútbol americano y hubiera exigido que se pagara en bitcoins?

El 10 de agosto de 2021, BTC cotizaba alrededor de $ 45.600.

¿Y ahora? Cuesta alrededor de $ 58,000, un aumento de más del 25%. Ese regalo de suscripción de $ 1,17 millones ahora sería casi $ 1,5 millones, más de un millón de dólares más de lo que vale la tarifa en tokens de PSG.

La selección del primer draft de la NFL, Trevor Lawrence, le pidió a su nuevo equipo que convirtiera su bono por firmar a Bitcoin. En mayo, cuando se hizo el borrador, BTC tenía un precio similar a su nivel actual. Así que todavía no ha obtenido beneficios. Pero a diferencia de Lionel Messi, el nuevo mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars no está sentado en una gran pérdida de papel. Y tiene muchas posibilidades de que se demuestre su visión de futuro en poco tiempo.

Los agentes de fútbol y los hombres de dinero seguramente no serán inmunes a las ventajas de bitcoin por mucho más tiempo, por lo que será interesante revisar la próxima ventana de transferencia en enero y ver qué sucede.

Mientras tanto, no derrames demasiadas lágrimas por Lionel porque no se subió al tren de bitcoin. Él acumuló alrededor de $ 1 mil millones en salario y patrocinios durante su carrera de 21 años en el Barcelona, ​​y está ganando más de $ 40 millones por temporada en el PSG.

