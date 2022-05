INFORME: LeBron James ya tiene planes futuros con los Lakers: ¿Se quedará?

El futuro de LeBron James con Los Angeles Lakers continúa siendo el foco de los rumores de la NBA con la superestrella elegible para firmar una extensión de contrato esta temporada baja. Sin una extensión, James puede convertirse en agente libre en 2023 después de jugar la última temporada de su contrato actual con los Lakers.

El reportero de la NBA Brian Windhorst, ha seguido a James desde sus días de escuela secundaria. A pesar de algunos de los comentarios públicos de la estrella, James quiere estar con los Lakers en el futuro previsible, según Windhorst.

“Pero creo que hay dos cosas que tengo que decir que son muy importantes aquí”, señaló Windhorst durante un episodio del 5 de mayo de 2022 de “First Take”. “La primera es que LeBron quiere ser Laker.

Independientemente de lo que haya dicho en momentos de frustración el año pasado e independientemente de su concepto de jugar con su hijo o algún día retirarse de un Cavalier o lo que sea. LeBron quiere ser Laker. Quiere vivir en Los Ángeles. Le encanta vivir en Los Ángeles, su hijo Bronny está en su último año en la escuela Sierra Canyon Valley este año. Quiere poder participar y disfrutar de su temporada senior. Todavía cree que puede llevar a los Lakers a las alturas. Quiere ser un Laker.

“La segunda cosa es que si bien sería divertido y es divertido y probablemente tendríamos estas conversaciones ahora o más tarde, para hablar sobre qué equipo podría querer intercambiar por LeBron, LeBron no será intercambiado a un equipo a menos que LeBron lo considere así.”

¿Firmará LeBron una extensión de contrato?

El hecho de que James quiera seguir jugando para los Lakers no significa que la superestrella firmará una extensión de contrato esta temporada baja. James aún podría optar por jugar el último año de su contrato actual, ejerciendo la máxima presión sobre la oficina principal de los Lakers para crear una vez más una lista que contienda por el campeonato. James usó esta misma filosofía durante su tiempo con los Cavaliers y decidió comprometerse año tras año con la franquicia.

Eric Pincus de Bleacher Report informó el 19 de abril que “fuentes de Klutch Sports insisten en que esas discusiones internas sobre el futuro de James aún no han tenido lugar”. Según Sam Amick de The Athletic, James está considerando no firmar una extensión que lo convertiría en agente libre en 2023.

“Según mis conversaciones con personas que tienen un fuerte sentido de estas cosas, está claro que James está considerando cumplir con este contrato en lugar de firmar una extensión de dos años este verano”, escribió Amick el 12 de abril. “Si la flexibilidad y la libertad son el goles aquí, James (a quien se le deben $44.4 millones la próxima temporada) podría volver al enfoque año tras año que perfeccionó en su segunda parada en Cleveland”.

INFORME: Lakers no planean cambiar a LeBron

A pesar de que Stephen A. Smith de ESPN y otros especulan sobre el intercambio de James por parte de los Lakers, no hay señales de que Los Ángeles explore posibles acuerdos, incluso si no se firma una extensión. Amick informó que la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, permitirá que James adopte un enfoque año por año si así lo desea, en lugar de cambiar a la leyenda de la NBA.

“Si LeBron James finalmente decide no firmar una extensión con los Lakers en agosto, las fuentes dicen que Buss no vería su deseo de jugar la última temporada de su contrato como una razón para considerar cambiarlo”, explicó Amick el 5 de mayo. Sin una extensión, el contrato actual de James expirará después de la próxima temporada (en la que se le deben $47.1 millones).

“Es una pregunta natural para hacer en este tipo de situaciones, ya que la idea de que James deje a los Lakers con las manos vacías firmando en otro lugar en el verano de 2023 sería menos que ideal. Aún así, todas las señales apuntan a que los Lakers consideran aceptable el enfoque año tras año, siempre que la relación con James siga en un buen lugar”.

