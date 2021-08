LeBron James le envía mensaje viral por Instagram a Russell Westbrook: ¿Qué dijo?

LeBron James y Russell Westbrook ya están trabajando para poder conseguir el decimo octavo título para Los Angeles Lakers. James pubicó un mensaje en Instagram que fue viral en poco tiempo monstrando fotos del él entrenandno con Westbrook y el asistente de los Lakers Phil Handy. Además de repostear fotos de los nuevos jugadores de los Lakers, James rompió su silencio sobre el megacambio al lanzar dardos a los que cuestionan si las dos estrellas podrían jugadr juntos.

“🥼🧪🧫 trabajando con mi hermano!” James mencionó por Instagram. “Estoy de acuerdo, no creo que esto va a funcionar @russwest44. 🧢. 😁. PH [Phil Handy] eres diferente @thereal94feetofgame. 📸 por @graydientvisuals 🙏🏾🔥🔥🔥🔥.”

Los Lakers han podido llegar a conseguir un cambio masivo la noche del draft al conseguir a Westbrook a cambio de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope y la selección número 22. Eso marcaría la primera de una serie de movimientos por parte de los Lakers ya que el equipo rearmó un plantel completamente nuevo enfocado alrededor de James y Anthony Davis.

El nuevo plantel de los Lakers no le faltan figuras con James, Westbrook, Davis, Dwight Howard y Carmelo Anthony siendo jugadores All-Star en múltiples ocasiones durante sus carreras. Westbrook rápidamente le respondió a James por Instagram con una mención sutil sobre lo que será Los Angeles.

“¡¡¡🗣🗣🗣🗣🗣 ya sabes lo que vamos a hacer, hermano!!!” Westbrook respondió.

Russ y poder jugar con LeBron: “Mi trabajo es asegurarme que le puedo facilitar su juego”

Westbrook también han escuchado lo que han dicho los que lo critican sobre la manera en la que el nuevo base de los Lakers y su capacidad de coexistir con James. Durante su conferencia de prensa de presentación, Westbrook enfatizó que objetivo es hacerle la vida más fácil a James.

“LeBron es uno de los mejores jugadores que haya jugado el juego. Su habilidad de poder hacer todo en el piso que me permite poder adaptarme ,” notó Westbrook según USA Today. “Estoy llegndo a un equipo que es candidato al título. Mi trabajo es asegurarme que pueda hacer su juego más fácil. Encontraré maneras de poder hacerlo durante el juego. En lo que se refiere a el manejo del balón y todo eso, no importa. Hay muchas maneras en las que puedes impactar el juego sin tener el balón en mis manos. He podido hacer esto durante varios años. Me daré cuenta cómo hacerlo.”

LeBron entrando a su temporada 19: “Estoy tan emocionado como si fuera el primero año”

James ha sido muy claro que ha sido un fanático de los movimientos que han hecho los Lakers, especialmente con la adquisición de Westbrook. Tras la eliminación de los Lakers en la primera ronda de los playoffs, James notó que su gran lamento sobre la temporada fue que el equipo no estuvo totalmente saludable.

Pero los Lakers optaron por cambiar el plantel por completo en vez de hacer cambios menores durante la temporada libre. James hizo un posteo adicional para dejarle saber a todos que está saludable previo al comienzo de la nueva temporada.

“¡La temporada 19 está a la vuelta de la esquina!” publicó James por Instagram. “Y estoy emocionado como si fuera el primero! ¡NO PUEDO ESPERAR par empezar! ¡Los LeBron 19 están listo de lanzar! Lol. 🚀. #ThekidfromAkron🤴🏾 #Washed👑 📸 by @graydientvisuals 🙏🏾🔥🔥🔥”

