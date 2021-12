LeBron James habla sobre posiblemente jugar al lado de su hijo: ¿Lo hará?

La superestrella de Los Angeles Lakers LeBron James es un padre orgulloso, y no ha renunciado a la idea de formar equipo con su hijo mayor, Bronny James, en la NBA. LeBron ha enfatizado su deseo de dejar a su hijo permanecer en la escuela secundaria pero admitió que hay muchos aspectos positivos que evaluadores de talento de la NBA ya pueden ver en Bronny.

“Si estás evaluando al chico y, en mi caso, si fuera gerente general o presidente o dueño de un equipo, para empezar, tienes que observar la crianza del chico y su familia y también a él personalmente”, explicó LeBron en su conferencia de prensa del 7 de diciembre. “Creo que todos tienen sus propias vicisitudes y cosas de esa naturaleza. De hecho me gusta que la mayoría de los chicos provengan de familias monoparentales. Siento que eso les da una determinación extra. Hay algo acerca de los hijos de familias monoparentales en lo que al deporte respecta, tienen como una determinación extra, pero eso no quita que los chicos con dos padres también, obviamente, y las chicas con dos padres.

“…En el básquet de escuela secundaria ves a muchísimos chicos a los que sólo les importa obtener ciertos números. Como cómo pueden conseguir los números y obtener un promedio de 30 ó 40 o lo que sea según el caso, pero al mirar estos partidos, me gusta ver no sólo el talento sino que el chico juegue de la forma correcta a lo largo del partido, sin importar lo que esté sucediendo. Así me enseñaron cuando era niño. Cómo me criaron, y siempre condujo al éxito. He ganado en cada nivel desde que tomé un balón de básquetbol, y es porque mis maestros y mi guía siempre me enseñaron cómo jugar de la forma correcta, sin importar lo que esté sucediendo, y siempre se trató del equipo y no de mí”.

La leyenda de los Lakers admitió que Bronny tiene “grandes chances de volverse profesional”. Bronny es un jugador de cuatro estrellas en la clase de 2023, lo cual significa que su primera oportunidad de ingresar al draft de la NBA según el reglamento actual es en 2024. De acuerdo a 247Sports, Bronny ya está despertando interés por parte de un número de programas universitarios de primer nivel incluyendo a Duke, Kentucky, Kansas y Carolina del Norte.

“Por algún motivo Bronny siempre ha jugado de la forma correcta, y siempre es algo hermoso de ver”, agregó James. “A esa edad muchos chicos pueden ser egoístas y trasladar eso hasta llegar al profesionalismo, y verlo jugar de la forma correcta donde no se trata realmente de él.”

“Nunca sube ni baja demasiado. Es un chico equilibrado, si continúa por este camino, tiene grandes chances de volverse profesional y jugar a un alto nivel. Pero como dije, veremos más adelante.”

Nuevamente, LeBron no ocultó su deseo de jugar con Bronny una vez que sea elegible para jugar en la NBA. Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de formar equipo con su hijo, LeBron respondió que “absolutamente” quiere que suceda pero señaló que no es algo de lo que hablen.

“Absolutamente, absolutamente y mi hijo está trabajando duro, y no hablamos realmente [de eso], nunca hablamos de eso, pero su sueño es jugar en la NBA”, respondió LeBron cuando se le preguntó acerca de su deseo de jugar con Bronny. “Eso es lo que desea, estar en la NBA y jugar a un alto nivel, y tiene mi apoyo y mi plan de acción.”

“Por lo que, obviamente con salud y un poco de suerte, eso sería lo máximo para mí, estar en la misma cancha que mi hijo en este hermoso juego, pero es un largo tiempo, un largo tiempo entre aquí y allá. Así que tomamos cada día y tratamos de maximizar cada día por sí mismo.”

¿LeBron y Bronny podrían jugar juntos en los Lakers? Aquí es donde la idea se torna complicada dado que el contrato actual de LeBron llega hasta la temporada 2022-23. LeBron necesitaría jugar al menos dos temporadas adicionales pasado su contrato con los Lakers, sumado a la realidad de que Bronny no tendrá control sobre dónde sea (potencialmente) seleccionado en el draft, esto si efectivamente surge como candidato para la NBA. Dado que LeBron afirmó esta offseason que quiere “terminar su carrera con los Lakers”, podemos apostar que la superestrella hará todo lo que se encuentre en su poder para intentar traer a Bronny a Los Ángeles.

