LeBron James habla de su futuro el posible último equipo: ¿Jugará con su hijo en Miami?

Durante su encuentro con el periodismo en el marco del NBA All-Star Media Day, el entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, lamentó haberse perdido una oportunidad con LeBron James. Mientras elogiaba la longevidad y la habilidad de la superestrella, Spoelstra señaló que James lo ha impresionado con su habilidad para jugar en el centro para los Lakers esta temporada.

El entrenador continuó confesando que, si pudiera, se subiría al DeLorean, regresaría a los días de James en South Beach y le daría algo de tiempo como pívot.

“Él está jugando en el centro este año y realmente me lo reprocho. Si hubiera sabido que estaba dispuesto a jugar en el centro, lo habría hecho hace 10 años”, sostuvo Spoelstra. “Lo hicimos jugar de uno a cuatro de todos modos… Ron Rothstein, mi antiguo entrenador asistente, siempre me decía en ese entonces… si pusiéramos a LeBron como titular en cualquiera de las posiciones, sería el mejor jugador en su posición.”

Es posible que Spoelstra haya perdido su chance con el gran LeBron en ese entonces, pero al menos es concebible que pueda tener una segunda oportunidad. Miami sólo necesita reclutar a un jugador muy específico en algún momento en el transcurso de los próximos años.

LeBron: Si me quieren, seleccionen a Bronny





Play



LeBron James Interview – 2022 NBA All-Star Practice & Media Day 🔴$100K KNOCKOUT GAME FEAT ADIN ROSS, SUPREME DREAMS, CASH NASTY, AND MORE youtu.be/wXadLA9LTTI 📌 SHOP OUR MERCH: hoh.world 📌 Follow our Instagram: instagram.com/houseofhighlights 📌 Follow our TikTok: tiktok.com/@houseofhighlights 📌 Follow our Facebook: facebook.com/houseofhighlights 📌 SUBSCRIBE, LIKE & COMMENT for MORE! #HouseofHighlights #NBA #HoH 2022-02-19T18:34:12Z

Desde hace algún tiempo, la idea de que James podría extender su carrera en un intento por compartir equipo con su hijo Bronny James, que ahora tiene 17 años, ha sido un tema de conversación habitual en la blogosfera del baloncesto. Sin embargo, durante su propia sesión de prensa el sábado, el Rey hizo su declaración más definitiva acerca del tema hasta la fecha.

“Mi último año lo jugaré con mi hijo”, dijo James, a través de The Athletic. “Dondequiera que esté Bronny, allí estaré yo. Haría lo que fuera por jugar con mi hijo durante un año. No se trata del dinero en ese punto”.

Tal como están las cosas, Bronny no será elegible para el draft de la NBA hasta 2024, cuando su padre todoterreno se acerque a su cumpleaños número 40. Sin embargo, si la liga modifica la regla actual denominada “one and done”, podría ingresar al draft en 2023.

James padre está actualmente bajo contrato con los Lakers hasta la campaña 2022-23, después de lo cual se convertirá en agente libre sin restricciones.

Miami ya ha sido señalado como posible punto de desembarque

Tal como lo señaló Chris Sheridan de Maxim, el Heat se encuentra entre los favoritos de los apostadores para conseguir al 18 veces All-Star. Más allá del estatus de Bronny, el experimentado analista de básquetbol señaló que el Heat tiene mucho a su favor en caso de perseguir un posible reencuentro:

James aún tiene una relación estrecha con Pat Riley, Erik Spoelstra y otros miembros de la organización Miami Heat, y podría hacer mucho peor que unir fuerzas con Jimmy Butler, Bam Adebayo y quien tiene casi asegurado el Sexto Hombre del Año, Tyler Herro.

Por supuesto, con el All-Star Weekend emanando desde Cleveland, se habló mucho acerca del regreso de James a los Cavs el sábado. Y el propio James confesó que una tercera temporada con la franquicia que lo seleccionó está, al menos, dentro del ámbito de la posibilidad.

“La puerta no está cerrada en ese sentido”, le dijo a The Athletic. “No estoy diciendo que voy a volver y jugar, no lo sé. No sé lo que me depara el futuro…”

LEER MÁS: LeBron James habla de su interacción con Michael Jordan: ¿Qué dijo?