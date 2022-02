LeBron James habla de su interacción con Michael Jordan: ¿Qué dijo?

El fin de semana All-Star fue un éxito para el alero de Los Angeles Lakers LeBron James. No solo pudo jugar frente a la multitud de su ciudad natal de Cleveland, sino que también logró el tiro ganador del juego sobre el escolta de los Chicago Bulls, Zach LaVine, para mejorar a 5-0 como capitán All-Star.

Sin embargo, lo más destacado del fin de semana fue cuando LeBron compartió un momento emotivo con el legendario Michael Jordan. La leyenda de los Bulls, quien fue el ídolo de la infancia de LBJ, fue el último jugador presentado durante la ceremonia de medio tiempo que celebra a los mejores 75 jugadores en la historia de la NBA. Luego de finalizada la ceremonia, LeBron se acercó a Jordan y los dos íconos compartieron un fuerte abrazo.

Durante su conferencia de prensa posterior al juego con los reporteros, LeBron habló sobre cuán significativo fue su abrazo con Jordan. El cuatro veces MVP también admitió que su tiro ganador fue inspirado por MJ.

¿Qué dijo LeBron sobre abrazar a Jordan?

LeBron no es amigo cercano de Jordan, propietario mayoritario de los Charlotte Hornets. Sin embargo, esto no se notó por la forma en que se abrazaron en el Juego de Estrellas. Los dos campeones se abrazaron fuertemente y la interacción significó el mundo para LeBron.

“No quería perder la oportunidad de estrechar la mano del hombre que me inspiró durante mi infancia”, dijo LeBron, a través de Elizabeth Karpen del New York Post. “No he tenido mucho diálogo con él en mis 20 ó 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de MJ. Siempre quise ser como él mientras crecía.”

LeBron usó el número 23 en la escuela secundaria y la NBA en honor a Jordan, quien ganó seis campeonatos, seis MVP de las finales, cinco MVP de temporada regular y 10 títulos de anotación con los Bulls. Akron Hammer siempre quiso ser como His Airness mientras crecía en Ohio y rindió homenaje al miembro del Salón de la Fama con su último tiro del Juego de Estrellas.

LeBron sobre su tiro ganador: fue inspirado por Jordan

Jordan acertó muchísimos tiros en suspensión durante su histórica carrera en la NBA. LeBron, que vio a Black Jesus hacer que el tiro en suspensión pareciera tan fácil, lanzó uno sobre LaVine para darle a su equipo la victoria durante el Juego de Estrellas.

“Es una locura que el tiro ganador del juego de esta noche fuera uno suspendido, y fue inspirado por Michael Jordan. La forma en que usaba sus zapatos, la forma en que usaba su uniforme, quiero decir, hasta algunos de los autos que conducía, cuánto me inspiró”, dijo LeBron después del juego, a través de Karpen. “No quería desperdiciar esa oportunidad porque simplemente no estamos mucho en el mismo edificio y no hemos estado mucho en el mismo edificio a lo largo de mi carrera. Significó algo para mí”.

Jordan y LeBron se combinaron para ganar nueve MVP de temporada regular, 10 campeonatos y 10 MVP de finales. Este último superó al primero en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA en 2018-19 y probablemente supere a Kareem Abdul-Jabbar por el puesto número 1 la próxima temporada.

Jordan promedió 30.1 puntos, 6.2 rebotes y 5.3 asistencias con los Bulls y Washington Wizards. Es el primero en la historia de la NBA en puntos por juego y calificación de eficiencia del jugador y uno de los tres jugadores en ganar MVP y Jugador Defensivo del Año en la misma temporada.

Mientras tanto, LeBron tiene promedios de carrera de 27.1 puntos, 7.5 rebotes y 7.4 asistencias con los Cleveland Cavaliers, el Miami Heat y con los Lakers. Es el quinto de todos los tiempos en puntos por juego, el segundo de todos los tiempos en índice de eficiencia de jugador y el único jugador en la historia de la NBA en clasificarse entre los 10 primeros de todos los tiempos en puntos y asistencias.

