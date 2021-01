El contundente mensaje de LeBron James después de ganar a los Bucks de Antetokounmpo

LeBron James y Los Angeles Lakers fueron capaces de ganar al dos veces MVP defensor Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks tras vencer por 113-106 el jueves por la noche.

James superó a Antetokounmpo anotando 34 puntos y ayudando a los Lakers a sellar el partido en la recta final. Pero después del juego, James no estaba preocupado por la historia del enfrentamiento individual.

“Eso me importa poco”, dijo James, según USA Today. “Intento jugar bien y ayudar a nuestro equipo a ganar contra cualquier equipo”.

El compañero de James, Anthony Davis, tampoco se molestó en hablar sobre Antetokounmpo, que lo había superado la temporada pasada como mejor defensor:

“Eso fue la temporada pasada. Honestamente, nadie había mencionado ni hablado de eso. Nuestra motivación fue no perder dos partidos seguidos y pudimos lograrlo. Antetokounmpo es un gran jugador a ambos lados de la pista y se lo merecía. Nosotros sólo intentamos salir y ganar”.

Davis es el favorito para ganar DPOY esta temporada, con +200, según Odds Shark, justo por delante del gran jugador del Jazz Rudy Gobert y Antetokounmpo.

Para el MVP, la carrera está muy reñida, pero James sigue siendo un contendiente entre los cinco primeros con 600, empatado con Nikola Jokic de Denver. La estrella de los Mavericks, Luka Doncic, sigue siendo el favorito, con +400.

James está jugando un mínimo de su carrera en minutos por partido esta temporada con 32.2, lo que podría ser la razón de una ligera caída en sus estadísticas: 23.7 puntos, 7.9 asistencias y 7.5 rebotes por partido. Pero también es algo muy bueno para el equipo, ya que trabajan mejor como equipo.

“Es complicado elegir cuándo empujamos, cuándo descansamos y también cuándo mantenemos el buen ritmo”, dijo James a principios de esta temporada. “Porque yo y nuestro equipo, construimos un gran ritmo en la burbuja que queremos intentar continuar con eso tanto como podamos”.

También le permite al equipo combinar con todas sus piezas en juego, lo que ha complacido al entrenador Frank Vogel:

Frank Vogel on how he thought first month would play out: "I honestly had no idea what to expect coming in off a short offseason and coming in after having won a championship. I really thought it could be a wide range of ways that it could play out. I’m happy with where we’re at"

— Mark Medina (@MarkG_Medina) January 21, 2021