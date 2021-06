LeBron James y Anthony Davis siguen a esposa de estrella en redes sociales: ¿Quién?

Durante esta temporada libre,va a haber mucha especulación sobre cuál superestrella Los Angeles Lakers pueden buscar. Un jugador que consideraban que posiblemente encajaba con el equipo es Russell Westbrook. El exMVP de la NBA no necesariamente encajan con las necesidades de los Lakers pero puede ser una opción de cambio tras una campaña decepcinante con los Washington Wizards esta temporada.

Considerando lo difícil que sería hacer un cambio teniendo en cuenta el contrato masivo que tiene Westbrook, los Wizards tendrán que hablar con su nuevo entrenador. Sin embargo, los Lakers pueden estar buscando sacar a Washington a su estrella. Un fanático que notó cierta actividad en redes sociales de parte de LeBron James y Anthony Davis. Las dos estrellas decidieron seguir a la esposa de Westbrook, Nina, por Instagram.

Anthony Davis and LeBron James started following nina Westbrook 👀👀 pic.twitter.com/yOA8tC0Kme — …. (@lukadoncic777_) June 18, 2021

Ahora, esta movida puede tener cierto significado. LeBron y Davis obviamente conocen bien a Westbrook. Tiene sentido porque son amigos de su esposa también. Es interesante que decidan seguirla justo ahora, pero a la misma vez no necesita que significar algo importante.

Lakers deben evitar a Westbrook

En principio, añadir a Westbrook a un equipo con Davis y LeBron sería un equipo ganador. Pero es posible que no haya peor jugador para los Lakers. El equipo necesita a un gran disparador y eso no es el fuerte de Westbrook. Él lanza 30.5 por ciento en triples durante su carrera y 43.7 por cieto en total. Sí, es una máquina de hacer triple-dobles, pero no es lo que necesitan los Lakers.

Antes que nada, no puede hacer funcionar bien el tema financiero sin tner que sacarse de encima a gran parte del equipo. Además fichar a Westbrook empeora la situación de los Lakers lanzando el balón y no ha podido demostrar que su estilo de juego sea apropiado para un equipo candidato al título. No hay duda que será un futuro integrante del Salón de la Fama y uno de los jugadores más icónicos de la NBA en la actualidad. Dicho eso, los Lakers no necesitan que tomar un riesgo masivo al cambiar por Westbrook en este momento. El equipo debe de ser candidato la próxima temporada cuando LeBron y Davis estén saludables.

Una tercera estrella no es probable en el futuro de los Lakers

El camino más rápido al éxito en la NBA en los últimos años es conseguir varias superestrellas. Sin embargo, eso no siempre funciona. Los Brooklyn Nets fueron elimnados de los playoffs de manera anticipada porque invirtieron en demasiadas figuras y cuando no supieron mantenerse saludables, no tuvieron suficiente talento para mantener el equipo aflote.

Eso. significa que cara superequipo está destinado a fracasar. Los Golden State Warriors recientemente se llenaron de figuras y crearon una dinastía. Superequipos funcionan, pero tiene que ser el superequipo apropiado. Los Lakershan demostrado que pueden ganar un título con solamente LeBron y Davis. Si esos dos se pueden mantener saludables la próximas temporada serán candidatos al título. Si Los Ángeles está determinado en conseguir una tercera figura, Westbrook no es la persona apropiada. Tienen que conseguir a alguien que pueda disparar como Damian Lillard o Bradley Beal.

Esta es la versión original de Heavy.com por Austin Boyd