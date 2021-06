INFORME: Estrella de los Sixers despide a representante, busca al “equipo correcto”

Mientras que la especulación de un posible cambio parece en el futuro de Ben Simmons, otro jugador de los Philadelphia 76ers ha decidido tomar una movida drástica. Joel Embiid ha decidio dejar a Creative Arts Agency (CAA) ya que busca un equipo de mercadeo que puede aumentar su marca.

No es algo que debe impresionar o algo que debe preocupar a los Sixers. De acuerdo a Keith Pompey del Philadelphia Inquirer, Embiid está interesado en “crear el equipo de marketing correcto” y no busca a un representante en este momento. Él tuvo una gran relación jugador-cliente con Leon Rose en CAA antes de que Rose se fuera para ser el presidente de operaciones de los New York Knicks en 2020, reportó Pompey.

Rose, un nativo de Philadelphia, fue el representante de Allen Iverson durante mucho tiempo. Después de Rose, Embiid trabajó con Michael Tellem en CAA y su relación fue considerada genial, escribió Pompey. No hubo ningún de resentimientospor cualquier lado. Embiid está buscando un nuevo comienzo para poder crecer su marca que está creciendo.

El jugador que terminó en segundo lugar para el MVP firmó un contrato de patrocinio de cinco años con Under Armour en 2018, algo que lo convirtió en uno de los jugadore mejores pagos en patrocinios en su posición, de acuerdo al Fashion Network. Embiid habló de tener un deseo que tener un impacto global en ese momento además de enfocarse en hacer algo “más grande que el baloncesto.”

“El baloncesto me ha dado todo, pero tiene que ser algo más grande que el deporte. Eso fue lo primero que le dije a Under Armour y me apoyaron al 100 por ciento,” Embiid e dijo a ESPN en el 2018. “Esto no se trata de solamente un contrato de zapatos. Digo, escucha, quiero asegurarme que van a diseñar zapatos tan lindos como yo. No se procupen por eso. De eso nos encargaremos. Pero esto es más grande que eso. Quiero usar esta asociación para hacer algo real.”

Sixers Hesitant to Break Up Embiid-Simmons Duo

ESPN’s Adrian Wojnarowski reported that the Sixers are hesitant to trade Simmons and break up the foundation of the team’s “Process.” Simmons’ agent, Rich Paul, who also represents LeBron James, met with Sixers brass at the pre-draft combine in Chicago this week to talk about the future.

Luckily Ben Simmons’ agent isn’t someone powerful or important who reps other big-name guys who will be free agents at some point so it’s probably fine that Doc and Embiid are airing him out like this — Sean Highkin (@highkin) June 21, 2021

Un punto de contención ha sido el megacontrato (cuatro años y $147 millones que restan) que Simmons firmó en el 2019. Algunos piensan que el pobre desempeño en los playoffs perjudicó al australiano y su valor de cambio, pero el valor alrededor de la liga se mantiene “significativo,” de acuerdo a Adrian Wojnarowski. Él escribió:

Paul habló con los Sixers sobre si tenía sentido a crear algún tipo de cambio antes del principio de la próxima temporada, pero o hubo ningún pedido y ambos lados esperan seguir hablando previo al draft de la NBA el 29 de julio y el mercado de agencia libre en agosto, fuentes mencionaron. Los 76ers están comprometidos en mantener a Simmons como pieza central de su franquicia.

All-Star Big Man Not Ready to Give Up

Embiid le preguntaron de frente si quería que mantuvieran a los Sixers intactos, eso significaba que a Simmons y a todos para poder uhar por el título en el 2022 tras la decepcionante actuación en el Juego 7 de la semifinal de la Conferencia del Este. La herida está muy reciente, así que evitó contestar de manera directa.

“Esta es un pregunta difícil. No creo que es el momento para hablar de ese tipo de cosa,” Embiid le dijo a los reporteros. “Tenemos grandes tipos, dentro y fuera de la cancha. Los quiero a todos y creo que si estamos al 100 por ciento, si estuvieramos como un equipo, juntos, creo que tenemos un oportunidad de ganar todo. Obviamente las cosas no salieron bien. Pero como dije, personalmente y bajo las circunstancias, hice lo que pude y di todo de mí.”

Joel Embiid says he's a winner and he does everything it takes to win. These losses take a toll. But "I gotta be better, take another step when it comes to taking care of my body, take another step when it comes to my game." #Sixers #HereTheyCome — Michael Greger (@mike_greger) June 21, 2021

Embiid estaba hablando de jugar con una rotura de menisco en la última parte de la temporada. Promedió 30.4 puntos, 12.7 rebotes, 2.0 tapones y 3.9 asistencias por partido mientras estaba jugando con su lesión de rodilla.

