INFORME: Jugador de los Lakers es asaltado a punta de pistola

El escolta de Los Angeles Lakers Kentavious Caldwell-Pope sobrevivió un incidente peligroso el pasado 17 de junio. TMZ reported El jugador fue asaltado a punta de pistola mientras hablaba con unos amigos en el frente de su casa.

“Las autoridades indican que esto ocurrió el 17 de junio … cuando el jugador de los Lakers estaba en el frente de su casa a las cuatro de la mañana hablando con amigos,” detalló TMZ. “Nuestras fuentes indican que un auto paró y tres individuos salieron con pistalas al aire. NO s han indicado que le dijeron a KCP y sus amigos que les den sus cosas … que incluían un reloj Rolex, joyas y un iPhone. En total, lo ladrones se llevaron alrededor de $150,000 en mercancía. Nos han dicho que KCP no fue herido en el incidente.”

El departamento de policía de Los Ángeles esta investigando el crimen para poder encongtrar a los individuos que le robaron a Caldwell-Pope, de acuerdo a TMZ.

KCP fue parte de momento viral de los playoffs con LeBron





Play



“I want you to shoot!!” LeBron letting KCP hear it 🗣👀 2021-05-26T04:49:34Z

La temporada de los Lakers no terminó de la manera que muchos esperaban, pero hubo un momento que pudo impactar a la carrera de Caldwell-Pope de manera positiva. Después de no disparar contra los Suns, LeBron James le estaba gritando a Caldwell-Pope, motivándolo a seguir disparando al aro.

“Eso fue importante para mi,” dijo Caldwell-Pope de acuerdo a Silver Screen and Roll. “Es uno de los líderes en el equipo, es la persona admiro, uno de mis hermanos mayores, así que significó mucho para mi. Bron y yo, hemos pasado por mucho. Sé que él quiere que sigan disparando. Sin importar cuántas veces falle, seguiré disparando.”

Caldwell-Pope promedió 9.7 puntos, 2.7 rebotes y 1.9 asistencias en 67 partidos como titularesta temporada. El escolta fue uno de los pocos jugadores en el equipo que pudo ser consistente con sus disparos. Caldwell-Pope acertó en 41 por ciento de triples. Caldwell-Pope aún tien dos años en su actual contrato de tres por $39.1 millones.

El escolta es uno de los pocos jugadores bajo contrato para la próxima temporada. El gerente general de los Lakers general Rob Pelinka expresó un deseo por mantener al núcleo del equipo junto para la temporada 2021-22.

“Estoy convencido que, una vez más y sin tener que lidiar con circunstancias no previstas, somos un equipo candidato al título,” indicó de acuerdo a Dave McMenamin de ESPN. “Así que el objetivo es mantener al grupo junto.”

Pero más allá de los comentarios de Pelinka, Caldwell-Pope y Kyle Kuzma seguramente se mencionarán en rumores de cambios durante la temporada libre ya que son los únicos dos que tienen contratos que se pueden pueden usar como moneda de cambio en su plantel. James se mantiene hablando en la mismi línea que Pelinka con sus comentarios en los que menciona qué podrían hacer los Lakers si estuvieran totalmente saludables.

“La temporada comenzó de manera tan rápida después de salir de la burbuja obviamente,” explicó James después de la eliminación de los Lakers, via Sky Sports . “Estaba hablando con Wes [Matthews] en el vestidor. Lo que más me molesta más que nada es que no pudimos ver a nuestro equipo al cien por ciento por lesiones, por COVID, o por lo ocurrido dentro de nuestro equipo esta temporada. No pudimos estar en ritmo y no pudimos ver el potencial de los que podíamos hacer. Obviamente quedamos cortos de nuestro objetivo, pero hicimos todo lo posible par ser lo mejor que podíamos ser bajo las circunstancias.”

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams