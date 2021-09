Lauren Murphy busca una hazaña casi imposible en UFC 266

En el evento co-estelar de UFC 266, Lauren Murphy buscará hacer lo que ningún peso mosca femenino ha hecho antes, derrotar y destronar a la campeona Valentina Shevchenko.

“Lucky” ingresará al octágono con una racha de cinco victorias consecutivas y ocupando el puesto número 3 en la división. En el otro extremo, Shevchenko se encuentra en una racha de victorias de siete peleas, que incluye cinco defensas consecutivas del título de 125 libras.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN + .



Y en la noche de la pelea, Murphy será un masivo desvalido . En el momento de escribir este artículo, DraftKings tiene a Lucky como un perdedor de +800 y a “Bullet” como un favorito de -1375. Bet 365 tiene a Murphy sentada en +700 y Shevchenko en -1408.

Aunque Murphy se ha ganado la pelea por el título al derrotar a sus compañeros de 125 libras mejor clasificados como Joanne Calderwood y Roxanne Modafferi, Shevchenko es una campeona tan dominante como parece. La única luchadora contra la que Bullet ha perdido en el UFC es la GOAT femenina de consenso, Amanda Nunes. Ella ha ganado sobre varios otros grandes, incluida la ex reina de peso paja Joanna Jedrzejczyk y la ex campeona de peso gallo Holly Holm.

En su última salida, Shevchenko desmanteló a la ex campeona de peso paja Jessica Andrade por nocaut técnico en el segundo asalto durante UFC 261 en abril de 2021.

Pero como una verdadera luchadora, Murphy está preparada para aceptar el desafío con la confianza, la experiencia y la habilidad que ha construido a lo largo de su carrera profesional de 19 peleas en MMA.

Murphy se ha establecido como la próxima contendiente legítima en enfrentarse a Shevchenko dentro de la jaula. Las dos peleadoras clasificadas por delante de Murphy, la No. 1 Jessica Andrade y la No. 2 Katlyn Chookagian, ambas han tenido una oportunidad contra Shevchenko recientemente y han perdido.

Aunque Murphy tuvo un comienzo difícil en su carrera en UFC, que comenzó en 2015, cambió las cosas de manera enfática. Lucky, quien es la ex campeona de peso gallo de Invicta FC, peleó sus primeras cuatro peleas en la promoción en las 135 libras, yendo 1-3.

Debutó en el peso mosca en 2017 y derrotó a Barb Honchak por decisión dividida. Lucky dejó caer su próxima pelea ante Sijara Eubanks por decisión unánime en lo que fue la última derrota de su carrera hasta este momento.

Como se mencionó anteriormente, Murphy ha logrado cinco victorias seguidas, lo que incluye dos finales. Terminó a Mara Romero Borella por nocaut técnico en el tercer asalto en 2019 para recuperarse de su derrota ante Eubanks. Luego ganó tres peleas en 2020, venciendo a Andrea Lee por decisión dividida, a Roxanne Modafferi por decisión unánime y a Liliya Shakirova por sumisión en el segundo asalto.

En su último viaje al octágono, Lucky derrotó a Joanne Calderwood por decisión dividida en UFC 263 en junio de 2021. Murphy tiene un récord profesional de MMA de 15-4 con ocho victorias por KO/TKO y una por sumisión.

Hablando con Mike Heck de MMA Fighting después de su gran victoria sobre Calderwood, Murphy hizo saber que ella cree que ella es la mujer para derrotar a Shevchenko, señalando su impresionante currículum.

Ella dijo:

Cien por ciento me he ganado la oportunidad por el título. ¿Quién puede negar eso? Nadie en la división tiene nada que se acerque al mismo currículum que tengo yo. Nadie en esa división tiene cinco victorias consecutivas sobre todos los oponentes clasificados. Ninguno de mis oponentes ha sido un gimme. O han sido personas en el top-10, o una pelea de poca anticipación que estaba totalmente fuera de mi control, pero fue una pelea de poca anticipación, ella fue dura, fue campeona de otra promoción y la contraté en una pelea, aviso de una semana, nunca he terminado. Ni siquiera he estado cerca de terminar. Cada derrota que tengo es contra un ex campeón o un aspirante al título de UFC.

Las pérdidas que tengo son tan jodidamente cercanas que es ridículo. Fácilmente podría estar 17-2, 18-1, algo así, podría estar 9-1 en UFC o 10-1, ni siquiera sé cuál es mi récord en este momento. Pero es algo parecido a esos números. Nadie más tiene ni siquiera cerca del currículum que tengo. Nadie ha hablado siquiera de un asalto de 10-8 cuando estoy peleando, nadie me ha hecho eso nunca. Para mí, salir y hacérselo a estas otras chicas es increíble, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera tenía experiencia en atletismo antes de comenzar con este deporte. Creo que cuando juntas toda mi historia, es una locura lo que he hecho en esta división, el currículum que he construido a mi alrededor a lo largo del tiempo es absolutamente increíble y estoy emocionada de tomarla, todo eso junto y ponlo en juego para el campeonato. Siento que me lo he ganado. Sé que me lo merezco.