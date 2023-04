¿Quién es Lamine Yamal y cómo juega? Delantero de 15 años de La Masía

El Barcelona ha ofrecido a los aficionados un vistazo tentador de lo que pueden esperar del gran Lamine Yamal, que ha sido incluido en la plantilla del primer equipo por primera vez a la tierna edad de solo 15 años.

Xavi ha convocado a Yamal para el partido de Liga del Barça contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou el próximo domingo 23 de abril. El técnico azulgrana explicó en rueda de prensa previa al partido que Yamal había impresionado en un entrenamiento que le había convencido para incluirle en su plantilla.

El Barça ahora ha publicado un clip en las redes sociales que muestra a Yamal anotando un maravilloso gol en solitario para el equipo juvenil del club contra el Real Betis. El joven vence a tres defensores antes de disparar con la parte exterior de su bota.

El meu nom és 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 💙❤ #MadeInLaMasia pic.twitter.com/zUW7vAw9rb — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 22, 2023

Es el tipo de gol que recordará a los fanáticos de la leyenda del Barcelona Lionel Messi. Yamal ya ha sido apodado el “mini-Messi” del club por la prensa española debido a su habilidad para regatear y sus hazañas goleadoras.

Xavi habló de Lamine Yamal

💎 Xavi, sobre Lamine Yamal: "Es diferente. Es un talento innato y los jóvenes no tienen miedo. Ha hecho entrenos maravillosos." pic.twitter.com/W0Mm7VVVeY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2023

También se le preguntó a Xavi en su rueda de prensa con qué exjugador del Barcelona podría comparar a Yamal e insistió en que el joven de 15 años es un talento único que posee muchas cualidades diferentes.

“A Pedri siempre lo hemos comparado con Andrés. Lamine es diferente. Tiene cosas de diferentes jugadores. Tiene un talento innato”, explicó. “Los jóvenes no tienen miedo, esa es la diferencia con mi generación, tienen esa forma de empujar. Lamine ha entrenado de maravilla, así que creo que lo mejor es llamarlo. No tiene miedo, no creo que haya comparación con nadie”.

Yamal ahora espera poder hacer su debut en el primer equipo el domingo a la edad de solo 15 años y 285 días. El delantero ha estado en Barcelona desde los cinco años y ha pasado por la famosa academia La Masia del club.

