Barça vs Atlético de Madrid: Lista de convocados de Xavi

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha llamado la atención al incluir a Lamine Yamal, de 15 años, en su equipo de la jornada para el choque de La Liga de su equipo contra el Atlético de Madrid el domingo 23 de abril.

Yamal es uno de los talentos mejor valorados de la cantera de La Masia del Barcelona pero esta es la primera vez que forma parte de la plantilla absoluta. Xavi dijo en la rueda de prensa previa al partido que el adolescente tiene un gran futuro por delante.

“Todos los que han sido convocados tienen la opción de participar. Nos puede ayudar, tiene buen talento, es joven, tiene mucha personalidad”, dijo. “Uno a uno, es fuerte, es un jugador que puede marcar una época y ser muy importante para el club. No tiene miedo, lo hemos puesto en la lista. hemos hablado con él, está listo. Creo que puede ayudarnos.

Yamal ha estado entrenando con el primer equipo esta semana y ha llamado claramente la atención de Xavi. El adolescente también impresionó en su última salida con el Juvenil A del equipo, anotando dos goles y recogiendo una asistencia en la victoria por 4-3 sobre el Mallorca.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

¿Lamine Yamal listo para debutar?

💎 Xavi, sobre Lamine Yamal: "Es diferente. Es un talento innato y los jóvenes no tienen miedo. Ha hecho entrenos maravillosos." pic.twitter.com/W0Mm7VVVeY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2023

Xavi no ha tenido miedo a los jóvenes de sangre desde que se hizo cargo del club, lo que le dará a Yamal la esperanza de poder debutar pronto. El entrenador del primer equipo ya ha hecho debutar a una serie de estrellas como Ilias Akhomach, Estanis Pedrola, Chadi Riad, Marc Casado y Ángel Alarcón.

Yamal espera ganar algunos valiosos minutos con el primer equipo en lo que es un partido crucial para el Barcelona. Los catalanes tienen una ventaja de 11 puntos en la parte superior de la tabla en España, pero han estado limitados a empates sin goles en sus dos últimos partidos.

Mientras tanto, el Atlético está en una buena forma y se dirige al Camp Nou en una racha de seis victorias consecutivas. Otra victoria de los rojiblancos sería otro revés para el Barcelona que persigue su primer título de liga desde 2019.

Xavi habla del futuro de Lamine Yamal

Se llama Lamine Yamal, tiene 15 años de edad y fue convocado por Xavi para el partido del FC Barcelona ante Atlético de Madrid. Nació en el año 2007, juega como extremo, es zurdo y cuenta con experiencia en selecciones españolas juveniles. TALENTO DE LA MASIA. pic.twitter.com/jSBwwTQURJ — Invictos (@InvictosSomos) April 22, 2023

Xavi también habló sobre el futuro de Yamal y negó que la convocatoria tuviera algo que ver con el hecho de que el adolescente está cerca del final de su contrato. Yamal podrá firmar términos profesionales cuando cumpla 16 años en julio, pero Xavi dijo que el adolescente ha sido convocado simplemente porque se lo merece.

“Nos enfocaremos en el presente, en lo que tenemos por delante. Lo ha hecho muy bien. Me ha gustado lo que he visto y por eso lo han convocado”, añadió. “El hecho de que acabe contrato no tiene nada que ver con la convocatoria. Está entrenando bien, tiene un gran talento futbolístico y puede jugar bien en el primer equipo a pesar de su edad”.

Yamal ya ha batido un récord en el Barcelona que antes ostentaba Ansu Fati, al marcar con la Sub-19 del club con 15 años, un mes y 28 días. También ha brillado marcando algunos goles llamativos a lo largo de su etapa en el club.

Xavi ha dicho anteriormente que el club “tiene un proyecto para” Yamal y claramente espera que se quede en el Camp Nou y pueda dar el salto al primer equipo. Una convocatoria a la tierna edad de 15 años demuestra exactamente lo bien que Xavi y su equipo lo califican.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Belinda habló sobre el bebé que espera Nodal con Cazzu [VIDEO]