Los Lakers pueden cambiar a Russell Westbrook con ‘múltiples equipos’: ¿Quiénes son los candidatos?

Según Jake Fischer de Bleacher Report, Los Angeles Lakers y Russell Westbrook tienen un interés mutuo en separarse esta temporada baja.

Sin embargo, dado que Westbrook tuvo problemas esta temporada, los Lakers pueden tener dificultades para cambiar al una vez MVP, quien ganará $47,063,478 la próxima temporada si elige su opción de jugador 2022-23.

El tres veces campeón BJ Armstrong, quien ganó tres anillos con Michael Jordan en los Chicago Bulls y actualmente es agente, cree que cualquier jugador puede ser canjeado en la NBA actual, incluido Westbrook, quien ha jugado para cuatro equipos en los últimos cuatro años.

“Bueno, lo que he aprendido a lo largo de los años es que todo el mundo es móvil,” dijo Armstrong a Rich Eisen en el Rich Eisen Show. “Él (Westbrook) es móvil. Ahora, ¿qué van a recibir a cambio que se ajuste a su línea de tiempo y lo que sienten que es una meta realista de lo que pueden o no pueden hacer? Él es movible. Él puede ser movido. Creanlo o no, sucederá, creo que habrá múltiples equipos que estarían dispuestos a moverlo.”

Westbrook jugó en 78 partidos para los Lakers esta temporada. El nueve veces All-Star promedió 18,5 puntos, 7,4 rebotes y 7,1 asistencias con un 44,4% de tiros de campo, un 29,8% desde fuera del arco y un 66,7% desde la línea de tiros libres. Westbrook fue segundo en la NBA en pérdidas de balón y sonó como un tipo que no quiere volver a los Lakers la próxima temporada durante su entrevista de salida.

Westbrook criticó a los Lakers durante su entrevista de salida

Westbrook, quien nació y se crió en California, habló sobre la organización de los Lakers durante su entrevista de salida. El futuro miembro del Salón de la Fama dijo que la franquicia no le dio “una oportunidad justa de ser quien necesitaba ser para ayudar a este equipo.”

“Cuando llegué aquí por primera vez, desafortunadamente, la gente inventó historias acerca de quién soy, qué hago y en qué creo que simplemente no eran ciertas,” dijo Westbrook. “Siempre tengo que volver a demostrar lo que valgo, año tras año, lo que para mí es realmente injusto. No hay ninguna razón para que yo tenga que hacer eso. Entonces, cuando llegué aquí por primera vez, sentí que nunca tuve una oportunidad justa de ser quien necesitaba ser para ayudar a este equipo.”

Westbrook, el líder de todos los tiempos de la NBA en triples-dobles, también culpó a las noticias falsas como un factor que contribuye a sus problemas con los Lakers.

“Las famosas historias ‘ de fuentes confiables’ que surgieron sobre mí, ya sea entre el personal y yo, Frank y yo, los fanáticos y yo, hay tantas historias inventadas que no son ciertas,” dijo Westbrook. “Siempre es tener que luchar contra eso constantemente. No es que simplemente no me hayan dado una oportunidad justa. Es como, ‘OK, ahora tengo que luchar contra esta historia inventada. Ahora tengo que luchar contra esta. Ahora voy a luchar contra esta. Ahora tengo que luchar contra esta’”.

Según Marc Stein de Substack, los Charlotte Hornets han sido mencionados por expertos de la liga como una franquicia que podría estar interesada en intercambiar por Westbrook. Armstrong, cuyo cliente más famoso es la estrella de los New York Knicks Derrick Rose, cree que los Lakers necesitan cambiar a Westbrook por jugadores que complementen a LeBron James y Anthony Davis.

Armstrong: Los Lakers deben adquirir piezas correctas en el intercambio por Westbrook

Armstrong cree que los Lakers pueden intercambiar a Westbrook. Sin embargo, instó a la franquicia a obtener las piezas correctas para ubicar en torno a James y Davis.

“Mientras miras a LeBron James en este momento, donde está, y estás mirando a Anthony Davis, donde está, ¿puedes construir un equipo alrededor de ellos para complementar lo que hacen bien para que puedan ser la mejor versión de ellos mismos? Creo que puedes mover a Russell Westbrook,” le dijo Armstrong a Eisen. “Pero, ¿pueden recuperar las piezas para construir un equipo que les permita ganar si llegan a la conclusión de que este es un equipo de calibre de campeonato? Esas son las conversaciones realistas que deben tener en este momento.”

James cumple 38 años la próxima temporada y se convierte en agente libre sin restricciones en el verano de 2023 si no firma una extensión con los Lakers esta temporada baja. Por su parte, Davis cumplirá 30 años la próxima temporada; el nativo de Chicago no ha podido mantenerse saludable en los últimos dos años, jugando en solo 76 partidos.

