Los Lakers son instados a cambiar a Anthony Davis por ex campeón de la NBA: ¿Quién llegaría?

En el episodio del 6 de mayo de First Take de ESPN, un importante ex jugador de la NBA propuso un alocado intercambio para Los Angeles Lakers, que se perdieron los playoffs esta temporada tras haber sido el segundo favorito de la pretemporada para ganar el campeonato.

Kendrick Perkins, quien ganó el campeonato de 2008 con los Boston Celtics, piensa que los Lakers deberían cambiar a Anthony Davis a los Brooklyn Nets por Kyrie Irving.

“Oigan. Si yo fuera los Lakers, consideraría cambiar a Anthony Davis por Kyrie Irving”, sostuvo Perkins. “Creo que es hora que ambas franquicias, Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets, hagan un cambio. Los dos. Y creo que los jugadores necesitan un nuevo cambio. No me molestaría ver a Kyrie Irving de vuelta con LeBron James, alguien con quien llegó a las Finales y ganó el campeonato. Tuvieron una de las mejores carreras por el campeonato de la historia de la NBA.”

LeBron James e Irving fueron compañeros de equipo durante tres temporadas en los Cleveland Cavaliers. Jugaron tres Finales de la NBA consecutivas y ganaron el título 2016 juntos sobre los Golden State Warriors.

Sin embargo, en el verano de 2017, Irving solicitó un cambio a los Cavaliers y fue intercambiado a los Celtics. Desde que Uncle Drew dejó a James, no ha pasado de la segunda ronda de los playoffs. Mientras tanto, el Rey ha jugado en dos Finales y ganado un campeonato desde el pedido de intercambio de Irving.

James e Irving eran un dúo letal

James e Irving jugaron 183 partidos de la temporada regular juntos en los Cavaliers. Terminaron 132-51 en la temporada regular y 39-13 en los playoffs.

James promedió 25,5 puntos, 7,4 rebotes y 7,8 asistencias junto a Irving. Mientras tanto, Irving cosechó 22,1 puntos, 3,1 rebotes y 5,3 asistencias por partido.

Si bien Irving pidió un cambio de los Cavaliers porque ya no quería jugar con James, las estrellas se reconciliaron en enero de 2019 cuando Irving llamó a LeBron para disculparse por la forma en que había manejado las críticas en Cleveland.

“Fue algo importante para mí porque tuve que llamar a Bron, ¿sabes? y decirle, ya sabes, me disculpo por haber sido ese joven jugador que quería tener todo al alcance de la mano y quería todo en mi puerta”, sostuvo Irving el 16 de enero de 2019. “Quería ser el que nos condujera a un campeonato. Quería ser el líder. Quería ser todo eso, y la responsabilidad de ser el mejor jugador del mundo y conducir a tu equipo es algo que no es para cualquiera, y Bron vino a Cleveland y trató de mostrarnos cómo es ganar un campeonato y fue duro para él, y a veces sacar lo mejor del grupo no es lo más fácil del mundo.”

Según Jake Fischer de Bleacher Report, los Lakers y Russell Westbrook comparten el interés por separarse esta temporada baja. Sin embargo, no hay indicios de que Los Angeles tenga interés en cambiar a Davis, quien comparte representante con James.

La idea del canje de Perkins probablemente no se materialice

Davis sólo ha jugado 76 partidos en las dos últimas temporadas debido a lesiones. Su incapacidad para mantenerse saludable ha llevado a que algunas personas cercanas a la NBA opinen que los Lakers deberían cambiar al talentoso jugador este verano.

Sin embargo, Michael Scotto de HoopsHype no lo ve viable dado que Davis tiene una “buena relación” con James.

“LeBron y Anthony Davis creen que pueden ser la base de un contendiente cuando ambos están totalmente saludables”, dijo Scotto en su podcast. “Sé que lo de Davis en particular lleva un asterisco. LeBron se ha perdido tiempo en el transcurso de los últimos años, pero en líneas generales está bastante saludable. Hubo quienes se preguntaron si los Lakers considerarían dejar colgado a Davis. Personalmente, no lo creo. La gente tiene que escribir algo. Veo a ambos permaneciendo juntos. En última instancia, Davis se fue a Klutch Sports para facilitar el intercambio y llegar a los Lakers en primer lugar. Él y LeBron tienen una buena relación.”

Irving encajaría mejor con James que Westbrook dado que puede lanzar desde el perímetro. Kyrie es un tirador del 39,3% desde detrás de la línea de triples, mientras que Russ está a un 30,5%.

Si bien no cabe duda de que sería interesante ver a James e Irving compartiendo equipo nuevamente, es improbable que los Lakers cambien a Davis esta temporada baja y es dudoso que los Nets quieran a Westbrook en vez de a Irving.

LEER MÁS: INFORME: LeBron James ya tiene planes futuros con los Lakers: ¿Se quedará?