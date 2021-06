Lakers entre los favoritos para conseguir finalista al MVP: ¿Quién?

Tras otra prematura eliminación de los playoffs para el equipo de los Philadelphia 76ers, puede ser momento de meditar sobre la posibilidad de comenzar a hacer algunos cambios importantes. Quedó claro que, Ben Simmons y Joel Embiid no funcionan juntos. Uno tiene problemas con su juego mientras el otro está consistentemente lesionado.

Los 76ers deberán tomar una decisión sobre cuál jugador quieren armar al equipo yendo hacia el futuro. El sentido común diría que Embiid sería la mejor decisión. Terminó en segundo lugar en la votación para el MVP esta temporada y es fácilmente uno de los mejores jugadores en la NBA cuando está saludable. Eso dicho, esto no significa que Philadelphia no consideraría hacer un cambio por el pívot. De acuerdo a BetOnline.ag, el equipo de Los Angeles Lakers podría ser el equipo para observar si surge un posible cambio por Embiid ya que tienen la cuarta mejor proabilidad de conseguirlo, de acuerdo a Ryan Ward.

Enparejando a Anthony Davis y Embiid juntos les daría a los Lakers el mejor par de jugadores grandes en la NBA. Es algo que se puede considerar que Davis jugó bien con DeMarcus Cousins durante su paso por Nueva Orleans. ¿Hay posibilidad de un cambio para los Lakers para conseguir a Embiid? Aunque suene emocionante ver a Embiid en un equipo con LeBron James y Davis, no sería fácil de hacer. Antes que nada, el camerunés tendría que querer salir de Philadelphia. El equipo no lo va a querer cambiar, es demasiado bueno. Ahora, puede ser que se comience a disgustar con el equipo tras otra salida prematura de la postemporada. Va a comenzar su octavo año en la NBA y sigue lidiando con las lesiones. La carrera de Embiid no tendrá la duración que ha tenido la de LeBron. Puede ser que considere que quiere ganar títulos ahora. El unirse a los Lakers los convertiría en candidatos durante varias temporadas. Dicho eso, lo veo difícil que pueda haber un acuerdo. Los 76ers van a querer mucho por Embiid y eso no es algo que Los Angeles puede ofrecer. Él sería agente libres en dos años . Puede forzar una salida durante ese tiempo. Si eso no ocurre, los Lakers no tendrán una oportunidad de ficharle salvo que lo hagan en agencia libre.





¿Deben de mirar a Ben Simmons?

Es ahora claro que los 76ers debían de haber cambiado a Ben Simmons antes. tuvo una actaución horrible contra los Atlanta Hawks en la segunda ronda de los playoffs. Es un defendor de elite, pero ofensivamente es casi inútil en ciertas ocasiones. También el tema de que Embiid y Simmons no tienen una buena relación debe ser razón por la cual Philadelphia haga un cambio antes de que el base pierda su valor en el mercado.

Hay que notar que Simmons es representado por Klutch Sports, quien también representa a LeBron y Davis. Esto haría que Los Ángeles sea un destino lógico. Sin embargo, él no vale el dinero que los Lakers tendrían que pagarle. La defensiva no es un problema para ellos. El problema es que nadie puede disparar de manera consistente y Simmons es uno de los peores en la NBA. Fichándolo a un equipo que no dispara biena no tendría sentido. Simmons es talentoso, pero los Lakers no deben querer nada que ver con él en este momento.

